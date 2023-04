Neuer MediaMarkt eröffnet in Eisenstadt

Neuer MediaMarkt eröffnet in Eisenstadt Endlich bekommt auch die burgenländische Landeshauptstadt einen Elektronik-Nahversorger

Vösendorf, 27. April 2023 – Am 11. Mai um 8 Uhr ist es endlich so weit: Der dritte MediaMarkt in Burgenland und der österreichweit 54. Markt öffnet seine Tore. Ab dann finden Tech-Fans die Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics mit einem umfassenden Sortiment und den neuesten Trends im Einkaufszentrums Eisenstadt (EZE). Zur Feier des Tages warten auf Kundinnen und Kunden Mega-Eröffnungsangebote in allen Produktbereichen.

Mit der Eröffnung des neuen MediaMarktes in Eisenstadt haben nun auch Kundinnen und Kunden aus der burgenländischen Landeshauptstadt den beliebtesten Elektronik-Nahversorger um die Ecke. Auf rund 1.400 Quadratmetern Einkaufsfläche entsteht ein hochmoderner Markt, der ein komplettes Produkt- und Serviceportfolio bietet. „Die Märkte in Oberwart und Parndorf haben uns ganz klar gezeigt, dass der Bedarf in der Region groß ist und wächst – mit dem neuen Standort rücken wir näher an die Menschen heran und bieten für eine große Bevölkerungsschicht unser Angebot in unmittelbarer Nähe an“, so Wolfgang Goger, Vertriebsleiter bei MediaMarkt Österreich.

Technik für jeden Alltagsbereich

Im neuen MediaMarkt finden Kundinnen und Kunden die gewohnt große Produktauswahl, die sich auf alle Gerätekategorien erstreckt, sowie die optimale Verfügbarkeit. Ob es um Haushaltstechnik geht, ein neuer TV gesucht wird oder das neue Flagship-Smartphone – durch den Sortimentsumfang von rund 6.000 Produkten kann der Bedarf für jeden Lebensbereich sofort gedeckt werden. In attraktiven Themen- und Markenwelten werden die Trends und technologischen Neuerungen ausgestellt und laden Kundinnen und Kunden zum Ausprobieren ein. Der besonders großzügig gestaltete Pick-up Point wird die bequeme und rasche Abholung bestellter Produkte ermöglichen und unterstreicht den Fokus auf Omnichannel-Shopping. Ergänzend zur umfangreichen Auswahl vor Ort ist so jederzeit der Zugriff auf das volle Online-Sortiment gesichert und Kundinnen und Kunden können aus der gesamten Produktvielfalt der Nummer 1 wählen. Dank Click & Collect Express ist die Bestellung besonders rasch abholbereit – bei lagernden Produkten innerhalb von nur 30 Minuten!

„Wir wollen Kunden ein Erlebnis bieten – durch unsere Ausstellungen, Produktwelten, hervorragende Beratung und attraktive Preise. Auch die gewohnt umfangreichen MediaMarkt-Serviceleistungen können Tech-Fans bei uns in Anspruch nehmen: von komfortablen Liefer- und Montageleistungen über rasche Smartbar-Reparaturen bis hin zu sorglosen Geräteschutzpaketen. Wir machen den Einkauf für unsere Kunden rundum bequem“, freut sich Günter Stipkovits, Marktleiter von MediaMarkt Eisenstadt.

Standortdaten: MediaMarkt im EZE Ruster Straße 82/104 7000 Eisenstadt Öffnungszeiten: Montag 09:00 - 18:30 Uhr Dienstag 09:00 - 18:30 Uhr Mittwoch 09:00 - 18:30 Uhr Donnerstag 09:00 - 18:30 Uhr Freitag 09:00 - 18:30 Uhr Samstag 09:00 - 18:00 Uhr Eröffnung am 11. Mai bereits ab 8 Uhr!

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at