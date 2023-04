Reminder: Einladung PK KFV - Neue Sanktionsmöglichkeiten gegen Raser auf Österreichs Straßen

Einladung zur Pressekonferenz



Neue Sanktionsmöglichkeiten gegen Raser auf Österreichs Straßen

am 28. April 2023 um 10:00 Uhr

im Cafe Landtmann, Universitätsring 4, 1010 Wien





Rasern soll die „Tatwaffe Fahrzeug“ aus der Hand genommen werden, mit der sie Menschen in Gefahr bringen und sogar töten können, so lautet der Vorstoß von Ministerin Leonore Gewessler. Eine entsprechende Novelle wurde Anfang Dezember 2022 präsentiert. Nun üben Verkehrssicherheitsexperten Kritik an der schleppenden Umsetzung.

Um die dringend notwendige Umsetzung der Maßnahmen zu verdeutlichen, möchten wir Sie zu unserer Pressekonferenz einladen. Neben aktuellen Erkenntnissen aus der KFV-Unfallforschung und rechtlichen Analysen präsentiert das KFV einen neuen, ungewöhnlichen und auf KI basierenden Bewusstseinsbildungs-Hörspot, der in den kommenden Wochen in Österreich ausgestrahlt werden soll.





Ihre Ansprechpartner vor Ort sind:

Mag. Christian Schimanofsky (KFV-Geschäftsführer)

(KFV-Geschäftsführer) Sabine Peterbauer (Mutter eines Raseropfers)

(Mutter eines Raseropfers) Mag. Christoph Feymann (KFV-Kommunikation)

(KFV-Kommunikation) Dr. Armin Kaltenegger (KFV-Recht)



Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter pr@kfv.at.





Mit freundlichen Grüßen

Dr. Johanna Trauner-Karner

Pressesprecherin

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Pressestelle KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Tel.: 05-77077-1919 I E-Mail: pr@kfv.at I www.kfv.at