Binder Grösswang berät Semperit Aktiengesellschaft Holding beim Erwerb der Rico Gruppe

Binder Grösswang hat Semperit Aktiengesellschaft Holding beim Kauf der österreichischen RICO Group GmbH beraten.

Auf Basis des am 17.4.2023 unterzeichneten Anteilskauf- und Abtretungsvertrages wird Semperit die RICO Gruppe, einen weltweit führenden Anbieter von Silikonspritzguss-Werkzeugen und Produzenten von Liquid Silicone-Komponenten, von den Gründern erwerben.

Für Semperit stellt der Erwerb eine Erweiterung in Bezug auf Produktportfolio, Verarbeitungstechnologien, Automatisierung und Materialien dar. Durch diesen Zugewinn sollen weitere Märkte, vor allem in Nordamerika, erschlossen und zusätzliches Wachstum erzielt werden.

Das Team von Binder Grösswang berät in allen Fragen des Gesellschafts- und Transaktionsrechts, sowie in den allen Bereichen des Steuerrechts, Geistiges Eigentum, Finanzierungsrecht, Immobilienrecht, Arbeitsrecht, öffentliches Recht und bezüglich der Fusionskontrolle. Das von Florian Khol und Christoph Schober (Corporate / M&A) geleitete Team umfasste: Felix Fuith, Christopher Marchel, Sung-Hyek Hong (Corporate / M&A), Clemens Willvonseder, Larissa Wagner (Tax), Ivo Rungg, Hellmut Buchroithner, Florian Gruber, Florian Defrancesco, (IP / IT), David Rötzer, David Schneebauer (Banking & Finance), Markus Uitz, Alexander Kramer, Lisa Jost (Real Estate), Sabine Apfl-Trompeter, Magdalena Schachinger (Employment), Regina Kröll, Raphael Dorda (Regulatory), Christine Dietz, Christoph Raab, Stefanie Syrch (Merger Control).

Binder Grösswang-Partner Florian Khol und sein Team betreut Semperit in den letzten Jahren regelmäßig in Corporate-, Compliance- und M&A-Themen, so etwa auch bei der jährlichen Hauptversammlung. Zu den Schwerpunkten des erfahrenen Anwalts gehört die umfassende Beratung börsenotierter Unternehmen bei M&A- und Kapitalmarkttransaktionen, Publizitätspflichten sowie Corporate Governance jeweils auch an der Schnittstelle zum Kapitalmarktrecht. Florian Khol ist darüber hinaus Mitglied des Aufsichtsrats der voestalpine AG.

Über die Rico Gruppe

Die Rico Group wurde vor 29 Jahren in Thalheim bei Wels gegründet. Das Unternehmen ist Weltmarktführer im Formenbau und bei Flüssigsilikonen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz lag zuletzt bei etwa 90 Mio. Euro. Die RICO Group umfasst Gesellschaften in Österreich, in der Schweiz und den USA.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der IFLR European Law Firm of the Year Award.

