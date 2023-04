Mit MediaMarkt Wunschtechnik einfach und flexibel mieten

Mit MediaMarkt Wunschtechnik einfach und flexibel mieten Nummer 1 öffnet mit neuem Partner Grover die Tür zur sorglosen Technik-Miete

Vösendorf, 19. April 2023 – Österreichs Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics bietet jetzt mit „Mieten, statt kaufen“ eine Lösung für all jene, die bei der Wahl neuer technischer Gadgets noch unentschlossen sind. Mit nur wenigen Klicks können die neuesten Technik-Trends aus vielen Bereichen – von Sport und Freizeit über Smartphones bis hin zu Home-Entertainment – schon ab einem Monat Laufzeit ganz flexibel gemietet werden. Erhältlich sind Miet-Produkte im Onlineshop unter mediamarkt.at.

Wer bei MediaMarkt einkauft, darf sich ab sofort über ein weiteres Serviceangebot für mehr Flexibilität freuen. Dank einer Partnerschaft mit dem Miet-Commerce-Unternehmen Grover ist es möglich, die neueste Technik einfach und unkompliziert zu mieten – von der Fotokamera für den nächsten Urlaub über das neue Notebook für anstehende Projekte bis hin zur coolen Spielekonsole fürs gemeinsame Zocken im Eigenheim.

„Mit diesem Service möchten wir Kundinnen und Kunden den Zugang zu den neuesten technischen Produkten noch einfacher machen. Gerade vor größeren Anschaffungen macht es Sinn, Produkte vorab im Alltag zu testen. Das schafft Entscheidungssicherheit und hilft dem Haushaltsbudget. Mit dem System unseres Partners Grover ist das nun einfacher als je zuvor“, erklärt Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich.

Tausende Produkte mieten

Die Auswahl an „Miet-mich“-Produkten bei MediaMarkt erstreckt sich nahezu über das ganze Sortiment: von TV, Computer, Gaming und Smartphones bis hin zu Smart Home-Gadgets. Erkennbar sind all jene Produkte, bei denen die Möglichkeit auf Miete besteht, an einer eigenen „Jetzt flexibel mieten“-Option im MediaMarkt-Onlineshop. Ist die Wunsch-Technik erst einmal ausgewählt, so heißt es einfach: Online registrieren und die individuell passende Mietdauer – schon ab einem Monat Laufzeit – festlegen. Wenige Tage später kommt das gemietete Tech-Produkt auch schon zuhause an.

Flexible Laufzeiten und keine versteckten Kosten

Keine versteckten Kosten – keine Kaution, auch Versand und Rückversand sind kostenlos. Im Falle eines Schadens übernimmt Grover bis zu 90 Prozent der Kosten für Reparaturen. Nach Ablauf der Mietdauer entscheiden Tech-Fans individuell, ob sie das Gerät weitermieten oder zurückgeben wollen.

„Bei der Subscription via mediamarkt.at genießen unsere Kundinnen und Kunden alle regulären Vorteile von Grover: Einfache Abwicklung, maximale Flexibilität und Schutz der Geräte mit Grover Care”, sagt Pablo Ansohn, Senior Partnership Manager EU bei Grover. „Je nach Produktkategorie vermietet Grover Tech-Produkte zwei bis sechs Mal. Dabei sind die Produkte immer in einem neuwertigen Zustand. Grover hat bis jetzt über 1.100.000 Elektronikartikel zirkuliert und über 300.000 Geräte wiederaufbereitet”, fügt er noch hinzu.

Bald auch in den Media Märkten

Das Serviceangebot ist bei MediaMarkt zum Starttermin im Onlineshop unter mediamarkt.at verfügbar, der Roll-out in die stationären Märkte österreichweit befindet sich bereits in Planung und soll im Laufe des Jahres folgen. Mehr Informationen zum Mietservice im MediaMarkt-Onlineshop.

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at