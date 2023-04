Auf die Plätze, fertig START!

Auf die Plätze, fertig, START!

Bildungsstipendium für junge Menschen aus einkommensschwachen Familien mit Migrationsgeschichte – mit Unterstützung von START-Vorarlberg zur Matura oder Lehre mit Matura – bis zum 15. Mai für ein START-Stipendium bewerben

Bregenz, 14.04.2023 – Gleiche Chancen für alle! Diesem Credo hat sich das Stipendien-Programm START verschrieben: Unabhängig ihrer sozialen Herkunft sollen engagierte Jugendliche die Möglichkeit haben, einen höheren Bildungsabschluss zu erhalten. Denn der Wille allein reicht oft nicht aus: Das österreichische Bildungssystem steht zwar allen offen, die Zugangschancen sind allerdings nicht für alle gleich. Gerade junge Menschen aus einkommensschwachen Familien mit Migrationsgeschichte haben es mitunter schwerer. Sprachkenntnisse und Kosten für schulische Ausstattungen können schwierige Hürden sein. Mit dem START-Stipendium kann dieser „Start-Nachteil“ ausgeglichen werden. Noch bis zum 15. Mai können sich Interessierte bewerben.

Talente fördern und Anschluss bieten

„Ohne zusätzliche kostenpflichtige Nachhilfe oder Unterstützung bei der Orientierung in unserem Bildungssystem, ist der Abschluss einer weiterführenden Schule oft schwierig. Bei diesen Erschwernissen wollen wir unseren Stipendiat:innen unter die Arme greifen, damit sie ihre Potentiale und Talente voll ausschöpfen können“, erzählt die Programmleiterin von START-Vorarlberg, Lisa Pfanner, BA, von ihren Erfahrungen. „Bildung und die Stärkung der eigenen Fähigkeiten spielen eine zentrale Rolle für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben.“ Neben der Öffnung von Ausbildungsmöglichkeiten ist der soziale und inklusive Gedanke ein ganz wesentlicher Aspekt des START-Programmes. „Wir von START-Vorarlberg begleiten die jungen Menschen auf dem Weg zur Matura, indem wir persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihnen den Rahmen geben, sich zu vernetzen. Wir gestalten mit ihnen zusammen eine schulische und auch persönliche Perspektive hier bei uns.“

Mit Unterstützung zum Ziel

Sind die Voraussetzungen für ein Stipendium erfüllt, erhalten die Neuzugänge zunächst einmal eine digitale Grundausstattung in Form von Laptop und Drucker. Außerdem werden die Familien mit rund 100 Euro Bildungsgeld im Monat gefördert, damit die Jugendlichen an diversen schulischen Veranstaltungen, Exkursionen usw. teilnehmen und so an der schulischen Gemeinschaft teilhaben können. Je nach Bedarf wird für die Stipendiat:innen auch der Zugang zu Deutschkursen und Nachhilfeunterricht organisiert, so dass der Matura (oder der Lehre mit Matura) nichts mehr im Wege steht.

Über START-Vorarlberg

START-Vorarlberg fördert seit 2009 in einem speziellen Stipendienprogramm engagierte Schüler:innen mit Migrationsgeschichte bis zur Matura. Die Vorarlberger Initiative wurde vom Gründer-Ehepaar William und Elizabeth Dearstyne mit der Piz Buin Stiftung initiiert. Österreichweit ist START in fünf Bundesländern vertreten: Neben Vorarlberg gibt es Standorte in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg. In Vorarlberg sind derzeit 29 Personen im Stipendienprogramm, über 120 haben es bereits erfolgreich nutzen können. Finanziert werden diese Stipendien derzeit durch 27 Partner:innen (u.a. regionale Unternehmen, Privatpersonen, das Land Vorarlberg sowie Städte und Gemeinden). Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.

VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN START-STIPENDIUM:

Du besuchst aktuell eine Oberstufe oder absolvierst eine Lehre mit Matura

Bewerbungen sind ab der 5. Klasse AHS (Gymnasium), 1. Klasse BHS (HTL, HAK, HLW,..), 2. Klasse BMS (Fachschule, Handelsschule..) oder dem 1. Lehrjahr möglich

Du bist zwischen 15 und 21 Jahre alt (zum Zeitpunkt der Bewerbung)

Du bist oder deine Eltern sind nach Österreich eingewandert

Du hast oder deine Eltern haben ein geringes Einkommen

Du hast Interesse an Aktivitäten in der Gruppe, bist teamfähig & möchtest dich persönlich weiterentwickeln

WAS BIETET DIR DAS STIPENDIUM? (Förderdauer 1 bis max. 3 Jahre)

Workshops & Exkursionen

Bildungsgeld

IT-Ausstattung

Individuelle Beratung & Unterstützung

Studien- & Berufsberatung

WIE KANNST DU DICH BEWERBEN?

Mehr Informationen findest du unter https://www.start-stipendium.at/bewerben/





