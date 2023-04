Sohm HolzBautechnik steigt bei Gamper Holzbau – Bauprojekt GmbH ein

Aus demselben Holz geschnitzt: Alberschwender Traditionsunternehmen beteiligt sich an Bellenberger Familien-Baubetrieb

Alberschwende (A)/Bellenberg (D), 14. April 2023 – Das Illertal und der österreichische Bregenzerwald wachsen näher zusammen: Der Alberschwender Traditionsbetrieb Sohm HolzBautechnik und das Familienunternehmen Gamper Holzbau – Bauprojekt GmbH aus dem Ulmer Süden haben dieser Tage eine enge Zusammenarbeit beschlossen. Sohm steigt bei der Bellenberger Firma ein, die bisherige Eigentümerfamilie Gamper bleibt aber an Bord. Mit der Beteiligung will der Alberschwender Holzbauspezialist, Teil der Rhomberg Bau Gruppe, sein Engagement im süddeutschen Raum ausbauen. Zukünftig unterstützt der Standort bei Ulm die Umsetzung von Sohm-Projekten in Bayern und Baden-Württemberg.

„Mit der Firma und der Familie Gamper haben wir Partner gefunden, mit denen wir nicht nur die Philosophie guten und nachhaltigen Bauens teilen, sondern die uns mit ihrem soliden Kundenstamm, einer perfekten Infrastruktur und hochkompetenten, professionellen Mitarbeitenden entscheidend voranbringen werden“, zeigt sich Sohm-Geschäftsführer Markus Scherrer überzeugt, der gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Milz zukünftig auch die Geschäftsführung bei Gamper übernehmen wird. Zu der aus einem klassischen Zimmerei-, Dachdecker- und Spenglereibetrieb entstandenen Holzbau-Firma Gamper gehören Produktions- und Lagergebäude ebenso wie Büroräumlichkeiten und Erweiterungsflächen. Zuletzt hatte der Betrieb mit 17 Mitarbeitenden rund 3,5 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet.

Familie weiterhin an Bord

Etliches wird nach dem Einstieg von Sohm allerdings beim Alten bleiben, zuvorderst Unternehmensname und -auftritt. Zudem wird Gamper seine bisherige Kundschaft auch weiterhin mit den bekannten Leistungen im Holzhaus-, Gewerbe-, An- und Umbau sowie bei Renovierungen und Sanierungen unterstützen. Und schließlich bleibt die Eigentümerfamilie ebenfalls an Bord. Der bisherige Geschäftsführer Andreas Gamper verabschiedet sich zwar in die Pension, seine Söhne Florian und Hannes Gamper bleiben aber Teilhaber. Hannes Gamper wird zudem als Prokurist operative Verantwortung tragen. Er äußert sich zufrieden über die Einigung: „Wir sind sehr froh darüber, mit Sohm und der ganzen Rhomberg Bau Gruppe wirtschaftlich solide und kompetente Partner gefunden zu haben, mit denen wir die Zukunft unseres Unternehmens sicherstellen und es ganz im Sinne unserer Familientradition weiterführen können.“

Über Sohm HolzBautechnik

Auch Unternehmen haben ein „Baujahr“. Sohm HolzBautechnik wurde 1990 gegründet – und so wie Holz wächst und an Höhe und Breite gewinnt, hat sich auch das Unternehmen zur heutigen Größe entwickelt. Organisch gewachsen, nennt sich das. Mit dem eigens entwickelten DiagonalDübelholz® hat das Unternehmen ein Produkt geschaffen, das die gesunde und ökologische Bauweise dank des natürlichen Baumaterials Holz perfekt mit hochwertiger Optik und einem hohen Wohnkomfort vereint. Die Unternehmenstochter Sohm Objektbau hat sich auf die Errichtung und den Vertrieb von Schlüsselfertigbauten sowie von Bauträgerprojekten spezialisiert und ermöglicht es dem Unternehmen, hochwertigen Holzbau in einem Gesamtleistungspaket schlüsselfertig anzubieten.

Derzeit beschäftigt Sohm insgesamt 75 Mitarbeitende, darunter elf Zimmererlehrlinge, und hat Standorte in Alberschwende (Vorarlberg), Widnau (Schweiz) und jetzt Bellenberg (Deutschland).

Nähere Informationen finden Sie unter www.sohm-holzbau.at.

Über Gamper Holzbau – Bauprojekt GmbH

Gamper Holzbau – Bauprojekt GmbH ist ein sehr gut eingeführtes Familienunternehmen, das neben der Errichtung von Wohnhäusern, Gewerbebauten, An- und Umbauten auch Renovierungs- und Sanierungsarbeiten durchführt. Neben einem treuen Kundenstamm gewährleisten motivierte und tüchtige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Erfolg des Traditionsunternehmens. Gamper legt neben einem partnerschaftlichen Verhältnis zu seinen Kunden Wert auf eine qualitative und nachhaltige Bauweise und Projektumsetzung.

Weitere Informationen unter https://www.gamper-holzbau.de

Über Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

