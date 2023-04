MediaMarkt ist Partner der Förderaktion Reparaturbonus

MediaMarkt ist Partner der Förderaktion Reparaturbonus Bis zu 200 Euro bei der Reparatur von Smartphones und Handys sparen

Vösendorf, 13. April 2023 – Reparieren statt wegwerfen – das unterstützt auch Österreichs Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics. Werden defekte Smartphones und Mobiltelefone wieder in Gang gebracht, trägt dies zur Verlängerung des Produkt-Lebenszyklus bei, zugleich wird effektiv die Kreislaufwirtschaft unterstützt. Ab sofort nimmt MediaMarkt daher als Partnerbetrieb an der Förderaktion Reparaturbonus teil und setzt einen attraktiven Anreiz für das Reparieren von defekten Geräten. Bis zu 200 Euro können Kundinnen und Kunden durch den Förderbonus bei Reparaturen von Smartphones und Handys direkt einsparen. Nähere Informationen unter mediamarkt.at.

Der Reparaturbonus ist eine Förderaktion des Klimaschutzministeriums für die Reparatur von elektrischen und elektronischen Geräten und richtet sich an Privatpersonen, um die Reparaturtätigkeit an Elektro- und Elektronikgeräten in Österreich zu steigern. „Mit dem Reparaturbonus machen wir Reparieren wieder attraktiv. Der große Ansturm zeigt: Die Menschen in Österreich wollen ressourcenschonender leben. Ich freue mich, dass nun auch MediaMarkt als Partnerbetrieb beim Reparaturbonus mit dabei ist. Ab sofort können in allen Filialen im ganzen Land Handys und Smartphones repariert werden. Wer sein altes Gerät repariert, spart sich mit dem Reparaturbonus die Hälfte der Reparaturkosten mit bis zu maximal 200 Euro. So schonen wir wertvolle Ressourcen und sagen der Wegwerfgesellschaft den Kampf an“, so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Das entspricht auch der Nachhaltigkeitsstrategie von MediaMarkt, im Rahmen derer das Unternehmen durch innovative Servicekonzepte den nachhaltigen Konsum von Consumer Electronics ermöglichen möchte.

Defekte Smartphones und Handys bekommen eine zweite Chance

Ein Testlauf im MediaMarkt SCS Water Plaza machte deutlich, dass Kundinnen und Kunden defekte Smartphones sehr gerne wieder in Gang setzen lassen, wenn dies durch den Reparaturbonus unterstützt wird. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Angebot nun ausgeweitet. Der Reparaturbonus kann ab sofort in allen Media Märkten österreichweit bei der Reparatur von Smartphones und Mobilfunkgeräten eingelöst werden.

„Der Reparaturbonus ist eine etablierte Förderaktion der Regierung, die wir als führender Elektronikhändler zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden sowie auch der Umwelt gerne mittragen. Gerade bei Smartphones und Mobiltelefonen besteht ein hoher Bedarf. Ein intaktes Gerät freut nicht nur unsere Kundinnen und Kunden, die ihre Lieblingsgeräte weiter nutzen können und zugleich entlastet werden, die Initiative hilft auch, den Produkt-Lebenszyklus der Geräte zu verlängern“, betont Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich.

So funktioniert der Reparaturbonus

Pro Reparatur kann der Reparaturbonus rasch und unkompliziert über www.reparaturbonus.at beantragt werden. Anschließend ist es innerhalb von drei Wochen möglich, den Bon direkt bei Bezahlung der Rechnung bei MediaMarkt einzulösen. Die Reparaturen von defekten Smartphones und Mobilfunkgeräten erfolgen bei MediaMarkt an der Smartbar und werden durch geschulte Servicetechnikerinnen und Servicetechniker mit höchster Sorgfalt und Qualität durchgeführt.

Die Förderungshöhe beträgt pro Reparatur-Bon 50 Prozent der förderungsfähigen Kosten, maximal können jedoch 200 Euro für Reparaturen bzw. maximal 30 Euro für Kostenvoranschläge eingespart werden.

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at