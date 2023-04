The Legal 500: Erneut Top Rankings für Binder Grösswang

Binder Grösswang auch dieses Jahr mit Top Rankings bei The Legal 500.

Die Kanzlei konnte in sechs Fachbereichen wiederholt die beste Kategorie Tier 1 erreichen. 15 Jurist*innen wurden namentlich hervorgehoben, zwei Fachbereiche konnten ihr Ranking verbessern und eine Partnerin wurde erstmals in The Legal 500 aufgenommen.



„Wir bei Binder Grösswang sind stolz darauf, dass unser Einsatz auch dieses Jahr durch zahlreiche Top Platzierungen bei The Legal 500 bestätigt wurde. So konnten wir unsere herausragenden Positionen halten und uns in zwei Fachbereichen sogar verbessern. Unsere anhaltende Leistung wird durch die Rankings anerkannt und ist Beweis für unser Engagement, unseren Mandanten stets die beste rechtliche Unterstützung zu bieten“, sagt Managing Partner Andreas Hable.



Über The Legal 500



The Legal 500 bewertet die Leistung von Anwaltskanzleien in über 150 Ländern. Die Rankings basieren auf einer Reihe von Kriterien und heben die Teams der Praxisbereiche hervor, die innerhalb ihres Marktes durch Qualität und Innovation herausstechen. Die Ergebnisse basieren auf umfassenden Recherchen und Interviews.



Einige Zitate aus der aktuellen Ausgabe



A very proactive, innovative and creative firm. They always offer unique and tailor-made solutions for each and every case.



Excellent expertise in the subject area. Always seeking the best solution for the client in open discussions on a par and with pragmatic results if needed.



The practice consists of an excellent team of experienced experts with an impressive track record. The collaboration works out easily, the team is flexible and very responsive, the work results are right to the point and immediately useable.



The team has a great expertise and is very professional. However, what makes the difference is the pragmatic thinking and ability to simplify complicated situations/cases.



They are technically extremely competent and are also recommended for their cutting-edge innovation.





Über Binder Grösswang



Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

