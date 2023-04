Rhomberg Bau setzt auf SolarImpuls

Bregenzer Bau-Generalist beteiligt sich am Feldkircher PV-Spezialisten

Bregenz/Feldkirch, 12. April 2023 – Die Rhomberg Bau Gruppe aus Bregenz steigt mit 50 Prozent bei der Feldkircher SolarImpuls erneuerbare Energien GmbH ein. Das Unternehmen der Energieexperten Franz Blauensteiner, Peter Gschliesser und Stephan Descher hat sich auf die Planung und Montage von Photovoltaik-Anlagen spezialisiert und soll die Leistung „Rhomberg Energie“ des neuen Partners stärken. Die drei SolarImpuls-Gründer bleiben an Bord, auch der Unternehmensname bleibt erhalten. Rhomberg profitiert von der Erfahrung, dem Förder-Know-how und wächst zudem um ein eingespieltes Montageteam.

SolarImpuls wurde erst Ende 2021 gegründet und hat sich in Vorarlberg innerhalb kürzester Zeit als kompetenter und professioneller-PV-Anlagenspezialist etabliert. „Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir unser ‚Start-up‘ mit professionellen Strukturen und einem starken Partner auf die nächste Stufe bringen wollen“, erläutert Peter Gschliesser, der weiterhin als Geschäftsführer das operative Geschäft verantworten wird. „Durch die Zusammenarbeit erhoffen wir uns neue Impulse und zusätzlichen Schwung für unsere Leistungen im Bereich der Energie”, ergänzt Hubert Greber von Rhomberg Bau, der als kaufmännischer Geschäftsführer die Agenden von SolarImpuls unterstützen wird.

Mit „Rhomberg Energie“ haben sich die Bregenzer im vergangenen Jahr auf ganzheitliche Energiekonzepte aus einer Hand spezialisiert. Bereits in der Planung analysieren sie dafür die Immobilie ihrer Kundschaft, erstellen einen Energiefahrplan, wählen die idealen Bauprodukte zur maximalen Energieeffizienz aus und realisieren das Bauprojekt. „Und ein zentraler Bestandteil jedes guten Energiekonzeptes ist PV“, erklärt Greber. „Hier erhoffen wir uns durch unseren neuen Partner wichtige Impulse.“

Entsprechend ambitioniert sind die Pläne der beiden Joint-Venture-Partner. „Wir möchten baldmöglichst weitere Kolleg:innen zur Verstärkung unserer Montageteams gewinnen und sind auch auf der Suche nach einem neuen Standort, der ausreichend Platz bietet für unser geplantes Wachstum“, so der Geschäftsführer.

Boom-Markt Photovoltaik

Der Markt der erneuerbaren Energie und von Photovoltaik hat in jüngster Vergangenheit einen deutlichen Aufschwung erfahren. Allein im vergangenen Jahr hat sich die jährlich in Österreich installierte PV-Leistung verdoppelt. „Auch angesichts der jüngsten Preisentwicklung am Energiemarkt steckt großes Wachstumspotenzial in der sinnvollen Nutzung regenerativer Energieträger“, erläutert Matthias Moosbrugger von der Geschäftsleitung Rhomberg Bau . „Mit den Kompetenzen unserer Partner, ihrer jahrelangen Erfahrung und vor allem ihrem Wissen um die idealen Fördermöglichkeiten sehen wir große Chancen, die wir zum Wohle aller Vorarlberger:innen nutzen wollen.“

Über Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.

Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

