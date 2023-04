DEPOT ist dabei – wenn Zwei sich trauen

Nur für Ja-Sager: Traumhaft schöne Ideen für die Traumhochzeit

Niedernberg, 6. April 2023 – Es ist und bleibt für viele die schönste Jahreszeit – auch wenn es darum geht, zueinander „Ja, ich will“ zu sagen. Laut einer repräsentativen Hochzeitsstudie* haben sich mehr als die Hälfte der befragten Brautpaare fürs Heiraten im Sommer entschieden. Ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter – Bei DEPOT wird jede und jeder fündig, wenn’s um die eigene Hochzeit geht. Denn – auch das sagt die Studie: 72 Prozent packen bei der Dekoration ihrer Hochzeit gerne kreativ selbst mit an. Eine kleine Auswahl von Styles und Trends bietet der führende Deko- und Einrichtungsspezialist:

Traum in Weiß . Das Votum ist eindeutig: Neun von zehn Paaren heiraten in Weiß. Auf dem festlichen Tisch, der umrandet ist von Stühlen mit weißen Hussen, rückt die formschöne Vase aus Porzellan in den Fokus, veredelt durch den Kunst-Zweig Frucht als floraler Akzent. Zur festlichen Eleganz gesellt sich der DesserttellerRelief Floral. Neu im Sortiment ist auch die Kaffeetasse Lucy mit Untertasse. Leichtigkeit bringen die weißenSeidenpapierblumen ins Gesamtbild, gefolgt von den Pompoms Tülli.

Terrakotta-Liebe. Einladende Wärme sorgt für ein Ambiente zum Wohlfühlen. Ein Statement für das Fest des Lebens. Mit edlem Geschirr wie beispielsweise dem beliebten Set Pento in Hellbraun. Auch Beige-Töne sind angesagt. Im Ensemble, gerne als Trio in verschiedenen Formen, unterstreichen die neue Vase Notches und auch Rills ihren Hang zu Harmonie und Gemütlichkeit, mit prachtvollen Kunstblumen vom großen Palmblattüber Natur-Federgräser bis Trockenbündel Berries. Feel gold – dafür stehen das exklusive Besteck-Set Moraund das ein Meter lange Deko-Tablett. Ein Traum von Tisch, den die Duftkerze im Glas im Rostton oder die honigfarbene Stumpenkerze Rustic erstrahlen lassen.

Toskana-Feeling. Ein Sehnsuchtsziel. Chianti zwischen Siena und Florenz. Satte Farben, mediterraner Genuss. Spiel der Kontraste, das sich auf der Festtafel zwischen dem dunkelblauen Steingut Ayla und dem satten Gelb der Trockenblume Trommelschlägel widerspiegelt, die aus dem Vasen-Set Conical herausragt. Wie gemalt auf der Tafel: der Kunst-Zweig Eukalyptus. Zum Anstoßen mit den Gästen bieten sich das Trinkglas Cutted oder das neue Trinkglas Pure an. Eine Hochzeitsrunde, so sommerlich leicht wie ein Tag am Meer.

Silberne Eleganz. Glamourös, schick und edel. Die großen silbernen Platzteller geben die Richtung vor, gefolgt vom hochwertigen Serviettenring Capiz und passender Stoffserviette. Abgestimmt dazu Messer, Gabel, Löffel – zu finden gleich ganz komfortabel und komplett im Besteckset Just. Viel Aussagekraft hat die neue Vase Fleur – vor allem im floralen Zusammenspiel mit der traumhaft schönen Magnolie. Für warmen Schein im Silber-Look sorgt, im Teamwork mit der Stumpenkerze Rustic, der imposante Kerzenhalter Glam.

Ideen zum Verlieben. Das Rezept für eine originelle Tischdeko, die ankommt? Zu den Zutaten gehört ganz sicherlich der Bilderrahmen Moon – ein schier endlos langer Liebesbeweis. With Love heißt das besondere Set, das jeder Hochzeitseinladung den besonderen Stempel aufsetzt. Schöne Momente ist sowohl als Fotoalbum wie als Gästebuch einsetzbar – damit die Erinnerungen an diesen so besonderen Tag nie verblassen. Das gelingt bestimmt auch der handgefertigten Bambus-Pinnwand Calamus, ideal für Bilder und Karten aller Art. Und beim Hochzeitsgäste-Bingo ist gemeinsamer Spaß, der Freunde und Familie verbindet, garantiert.

Geschenke von Herzen. Natürlich geht Liebe durch den Magen. Kaffee oder Kakao gefällig? Dann bietet sich die aussagekräftige Jumbotasse Lieblingsmensch an. Allein, nein lieber zu zweit – ideal dafür ist das Geschenkset Tea for Two. Um kleine Präsente zu übermitteln, sind die Geschenkbox Spitze und die Geschenkboxen Gift eine gute Wahl. Es liegt was in der Luft – und zwar der Raumduft Love. „Just married“: Das Geschenkpapier Weddingcar weist darauf hin, wohin die gemeinsame Reise geht. Wie sich Geld kreativ verpacken lässt? Ein Klick, ein Blick verrät’s auf: Liebevolle Gastgeschenke.

Junggesell*innenabschied. 75 Prozent, so die Hochzeitsstudie, sagen „Ja“ zum Junggesell*innen-Abschied. Auch für diesen, häufig feuchtfröhlichen Brauch hat DEPOT feine neue Accessoires im Sortiment: vom Ansteck-Button Bride über den weißen Schleier und die coolen Papierbrillen I Do Crew bis zum Mitmachspiel Stadt Land Gossip.

