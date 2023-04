Fortinet erweitert sein Service- und Schulungsangebot und stärkt SOC-Teams bei der Abwehr von Cyberbedrohungen

P R E S S E I N F O Fortinet erweitert sein Service- und Schulungsangebot und stärkt SOC-Teams bei der Abwehr von Cyberbedrohungen Vielseitiger Ansatz unterstützt Fortinets globales Bestreben, dem Fachkräftemangel in der Cybersecurity-Branche entgegenzuwirken

Wien, 5. April 2023 – Fortinet®, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Cybersecurity und treibende Kraft bei der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie, hat neue SOC (Security Operations Center) Augmentation Services angekündigt. Sie sollen die Cyber-Resilienz von Unternehmen stärken und vom Fachkräftemangel betroffene IT-Security-Teams entlasten. Darüber hinaus hat das Fortinet-Schulungsinstitut weitere Initiativen in seine Programme aufgenommen, um den Zugang zu seinen branchenweit anerkannten Trainings und Zertifizierungen zu verbessern und somit die Kompetenzlücke im Bereich der Cybersecurity zu schließen.

Cybersecurity-Fachkräftemangel erfordert neuen Ansatz

Der akute Engpass bei Nachwuchskräften ist nach wie vor eine der größten Herausforderungen für SOC-Teams weltweit. Laut dem 2023 Cybersecurity Skills Gap-Bericht von Fortinet nennen 44 Prozent der Führungskräfte den Bereich Security Operations als eine der am schwierigsten zu besetzenden Positionen. Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass 68 Prozent der Unternehmen aufgrund des Cybersecurity-Fachkräftemangels mit zusätzlichen Cyberrisiken konfrontiert sind.

Ein Mangel an Ressourcen und Fachkräften sowie das hohe Volumen an Alarmmeldungen, die SOC-Teams täglich erhalten, führen häufig zu verpassten Erkennungen und langsameren Reaktionen, die wiederum Cyberrisiken erhöhen. SOC-Teams benötigen eine sofortige Lösung, um diese Herausforderungen durch Investitionen in automatisierte und integrierte SOC- und Cybersicherheitstechnologien zu bewältigen und die Ausbildung neuer Fachkräfte zu ermöglichen.

Neue und erweiterte SOC Augmentation Services bieten sofortige Unterstützung für unterbesetzte SOC-Teams:

SOC-as-a-Service (SOCaaS): Fortinet hat sein SOCaaS-Angebot erweitert. Dank der Unterstützung der Cybersecurity-Experten von FortiGuard durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) können nun noch mehr Anwendungsfälle betrachtet werden.

Outbreak Detection Service: Den Kunden steht ein neuer Outbreak Detection Service zur Verfügung. Im Falle größerer Sicherheitsvorfälle werden die Abonnenten per E-Mail und automatisch über die Benutzeroberflächen der wichtigsten Anwendungen benachrichtigt.

Incident Response and Readiness (IR&R) Services: Fortinet hat kürzlich die Cybersecurity-Bereitschaftsdienste als Teil seines Incident Response-Angebots hinzugefügt und somit die Prävention in den Vordergrund seines Kaufmodells gestellt.

Förderung von Cyber-Kenntnissen durch das Fortinet-Schulungsinstitut

Während die neuen und verbesserten SOC Augmentation Services eine sofortige Entlastung für überforderte Teams darstellen, ist eine langfristige Investition in kontinuierliche Weiterentwicklung von Cyberkompetenzen gleichermaßen wichtig, um mit der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft Schritt zu halten. Fortinet ist seit Jahren bestrebt, die Kompetenzlücke im Bereich der Cybersecurity zu schließen und bietet im Fortinet-Schulungsinstitut mehrstufige Trainings und Zertifizierungen für Security-Experten an. Diese Programme dienen auch dazu, neue Talentpools zu erschließen, um die Cybersecurity-Fachkräfte der Zukunft aufzubauen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Förderung von Frauen, Veteranen, Studenten und benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Durch diese Initiativen kommt Fortinet seinem Ziel näher, bis 2026 eine Million Menschen in Cybersecurity auszubilden.

Über Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) ist eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Cybersecurity und der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie. Unsere Mission ist es, Menschen, Geräte und Daten überall zu schützen. Mit dem größten integrierten Portfolio von über 50 Produkten der Enterprise-Klasse bieten wir Cybersecurity, wo immer Unternehmen sie brauchen. Weit mehr als eine halbe Million Kunden vertrauen auf die Lösungen von Fortinet, die zu den am häufigsten eingesetzten, patentierten und validierten Lösungen der Branche gehören. Das Fortinet Training Institute eines der größten und umfassendsten Schulungsprogramme der Branche, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersecurity-Trainings und neue Karrieremöglichkeiten für alle zugänglich zu machen. Die FortiGuard Labs, Fortinets Threat-Intelligence- und Forschungssparte, entwickeln und nutzen modernste Technologien für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Kunden zeitnah und konsistent erstklassigen Schutz und umsetzbare Bedrohungsanalysen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fortinet.com/de, auf dem Fortinet Blog und bei den FortiGuard Labs.

FTNT-O

Copyright © 2023 Fortinet, Inc. All rights reserved. The symbols ® and ™ denote respectively federally registered trademarks and common law trademarks of Fortinet, Inc., its subsidiaries and affiliates. Fortinet’s trademarks include, but are not limited to, the following: Fortinet, the Fortinet logo, FortiGate, FortiOS, FortiGuard, FortiCare, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiASIC, FortiClient, FortiCloud, FortiMail, FortiSandbox, FortiADC, FortiAI, FortiAIOps, FortiAntenna, FortiAP, FortiAPCam, FortiAuthenticator, FortiCache, FortiCall, FortiCam, FortiCamera, FortiCarrier, FortiCASB, FortiCentral, FortiConnect, FortiController, FortiConverter, FortiCWP, FortiDB, FortiDDoS, FortiDeceptor, FortiDeploy, FortiDevSec, FortiEdge, FortiEDR, FortiExplorer, FortiExtender, FortiFirewall, FortiFone, FortiGSLB, FortiHypervisor, FortiInsight, FortiIsolator, FortiLAN, FortiLink, FortiMoM, FortiMonitor, FortiNAC, FortiNDR, FortiPenTest, FortiPhish, FortiPlanner, FortiPolicy, FortiPortal, FortiPresence, FortiProxy, FortiRecon, FortiRecorder, FortiSASE, FortiSDNConnector, FortiSIEM, FortiSMS, FortiSOAR, FortiSwitch, FortiTester, FortiToken, FortiTrust, FortiVoice, FortiWAN, FortiWeb, FortiWiFi, FortiWLC, FortiWLM and FortiXDR. Other trademarks belong to their respective owners. Fortinet has not independently verified statements or certifications herein attributed to third parties and Fortinet does not independently endorse such statements. Notwithstanding anything to the contrary herein, nothing herein constitutes a warranty, guarantee, contract, binding specification or other binding commitment by Fortinet or any indication of intent related to a binding commitment, and performance and other specification information herein may be unique to certain environments.

Rückfragen & Kontakt:

Boris Beker

Tel. +43 1 353 24 24 11

Email: b.beker@chapter4.eu