Vom Spiegel zum Falstaff: Sebastian Späth ist neuer Chefredakteur von Falstaff Deutschland

Bilder zur Meldung in der Mediendatenbank: © Anne-Sophie Stolz

Düsselsorf (LCG) – Sebastian Späth wird Chefredakteur Gourmet für Deutschland und wird sich neben der Entwicklung neuer publizistischer Formate und dem Ausbau das Falstaff-Guide-Angebots sowie des Event-Portfolios für Deutschland vor allem um die inhaltliche Weiterentwicklung von falstaff.com kümmern. Bereits von 19. bis 21. Mai 2023 veranstaltet das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle gemeinsam mit Baden-Baden Tourismus erstmals das „Baden-Baden Wein- & Gourmet-Festival“.

„Mit seiner hohen Kreativität und medienübergreifenden Arbeitsweise wird Sebastian Späth zum Ausbau der Marktführerschaft von Falstaff in Deutschland beitragen“, ist Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam überzeugt.

„Mit seinem attraktiven Themenmix und der inhaltlichen Qualität zählt Falstaff zu den wenigen Magazinen, die entgegen dem allgemeinen Trend wachsen. Gemeinsam mit einem hervorragenden Team werden wir die führende Marktposition weiter ausbauen“, kündigt Späth an.

Sebastian Späth, geboren 1991, aufgewachsen im badischen Rastatt, stammt aus einer Bäckerfamilie. Er studierte Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes und dem Heinrich-Herz-Stipendium für herausragende künstlerische Leistungen. Im Anschluss absolvierte er in München eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule. Nach Stationen bei Bild, stern und t-online war er zuletzt Redakteur beim SPIEGEL und zuständig für den Bereich „Stil“. Späth ist auf Ästhetik- und Geschmacksfragen spezialisiert und schreibt über Kunst, Kulinarik sowie Mode.

Über Falstaff

Falstaff ist mit fast zwei Millionen Usern und Leserinnen das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Es erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils mit einer mutierten Auflage. In sozialen Medien verzeichnet Falstaff über 200.000 Fans auf Facebook und rund 120.000 Follower auf Instagram. Das Magazin ist im Handel, an Flughäfen und Bahnhöfen, in vielen Vinotheken sowie in der Spitzengastronomie und -hotellerie erhältlich. Über den Onlineshop kann das Magazin zudem als ePaper bezogen werden. Weitere Informationen auf falstaff.com

