Premiere: Mit dem «Falstaff SPA Guide 2023» die schönsten Wellness-Oasen des Jahres erkunden

Premiere: Mit dem «Falstaff SPA Guide 2023» die schönsten Wellness-Oasen des Jahres erkunden Wohin der nächste SPA-Aufenthalt geht, verrät Falstaff TRAVEL. In dem erstmalig erscheinenden «Falstaff SPA Guide 2023» finden Leser exklusive Hotelempfehlungen, die besten Wellness-Reisetrends sowie zahlreiche Insider-Tipps.

Zürich (LCG) – Angesichts der sich stetig wandelnden Welt wird das Leben immer herausfordernder, der Alltag immer stressiger und die freie Zeit immer wertvoller. Angetrieben durch die folglich grosse – und vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie wachsende – Bedeutung der mentalen Gesundheit sowie der körperlichen und geistigen Fitness, investieren immer mehr Betriebe in ihre Spa-, Gesundheits- und Wellness-Angebote. Dieser wachsenden Vielfalt an Medical-Health-Hotels, Detox-Retreats und Ayurveda-Resorts bietet Falstaff TRAVEL nun eine Plattform und präsentiert im erstmalig erscheinenden «Falstaff SPA Guide 2023» die besten Spa-Hotels in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz.

«Wellbeing und Selfcare sind die Schlagworte unserer Zeit! Vor allem die Pandemie und die damit verbundenen Bewusstseinsveränderungen haben diesen Trend deutlich beschleunigt. Körperliche und mentale Gesundheit stehen im Vordergrund, wir leben bewusster und achtsamer. Es ist ein neuer Zeitgeist, dem wir frönen», so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

«Der grösste Reisetrend der vergangenen Jahre lautet Wellness! Hotels folgen diesem Mega-Trend und investieren in ultimative Spa-Erlebnisse für ihre Gäste. Die Auswahl war noch nie so vielfältig und gleichzeitig luxuriös wie heute», ergänzt Falstaff-TRAVEL-Herausgeberin Nadine Tschiderer.

Die Kategorien des «Falstaff SPA Guide 2023»

Nach dem altbewährten Falstaff-Punktesystem von Lesern sowie einer Experten- und Fachjury in den Kategorien «Ambiente», «SPA-Bereich», «Treatments», «Sport & Fitness» und «Kulinarik» bewertet, finden sich im «Falstaff SPA Guide 2023» ganze 576 Hotels. Nicht nur ergeben sich daraus die Top 10 Spa-Hotels des jeweiligen Landes – Falstaff verleiht zudem die «Readers Choice Awards» in den Kategorien «Classic», «Kur & Detox», «Medical», «Family», «Adults Only» und «Hidden Champions». Zudem erfahren Leserinnen und Leser die spannendsten Trends rund um Wellness und Wellbeing, innovative Spa-Hypes sowie die besten Spa-Hotel-Neueröffnungen des Jahres,

Die Sieger des «Falstaff SPA Guide 2023» in der Schweiz

Die Top 10 in der Schweiz

7132 Hotel, 7132 Vals (100 Falstaff-Punkte) Bürgenstock Hotel & Alpine Spa, 6363 Obbürgen (100 Falstaff-Punkte) Grand Resort Bad Ragaz, 7310 Bad Ragaz (100 Falstaff-Punkte) The Dolder Grand, 8032 Zürich (100 Falstaff-Punkte) Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, 3800 Interlaken (99 Falstaff-Punkte) The Chedi Andermatt, 6490 Andermatt (99 Falstaff-Punkte) Park Hotel Vitznau, 6354 Vitznau (99 Falstaff-Punkte) Waldhaus Flims Wellness Resort, 7018 Flims (98 Falstaff-Punkte) Beau-Rivage Palace, 1006 Lausanne (98 Falstaff-Punkte) LeCrans, 3963 Crans-Montana (98 Falstaff-Punkte)

Die «Readers Choice»-Gewinner in der Schweiz

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Classic» in der Schweiz

The Chedi Andermatt , Andermatt

, Andermatt Waldhaus Flims Wellness Resort , Flims

, Flims 7132 Hotel , Vals

, Vals Tschuggen Grand Hotel , Arosa

, Arosa Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Kur & Detox» in der Schweiz

Chenot Palace Weggis , Weggis

, Weggis Grand Resort Bad Ragaz , Bad Ragaz

, Bad Ragaz Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa , Interlaken

, Interlaken Guarda Golf Hotel & Residences , Crans-Montana

, Crans-Montana The Capra Saas-Fee, Saas-Fee

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Medical» in der Schweiz

Waldhotel Health & Medical Excellence , Obbürgen

, Obbürgen Clinique La Prairie , Clarens

, Clarens The Dolder Grand, Zürich

Die Sieger der «Readers Choice»-Kategorie «Family» in der Schweiz

Bürgenstock Hotel & Alpine Spa , Obbürgen

, Obbürgen Badrutt’s Palace Hotel , St. Moritz

, St. Moritz La Réserve Genève , Genf

, Genf Park Gstaad , Gstaad

, Gstaad Resort La Ginabelle, Zermatt

Der «Falstaff SPA Guide 2023» ist ab dem 5. April 2023 für 19,90 Schweizer Franken als gedruckte Ausgabe im Handel erhältlich. Ebenso wird der Guide als ePaper-Version über den Falstaff-Travel-Shop verfügbar sein.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142'000 Stück das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Individuelle Länderausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz sowie renommierte Wein- und Restaurant-Guides runden das Print-Portfolio des Verlags ab. Mit seinem breit gefächerten Digital-Angebot bietet Falstaff hochwertigen Content rund um die Themen Wein, Kulinarik und Reisen. Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 113'000 Weine mit Bewertungen, 15'000 Restaurants, 2'700 Hotels, 1'000 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars und über 2'000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 200'000 Facebook-Freunden sowie mehr als 120'000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com

