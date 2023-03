Binder Grösswang verstärkt sein Financial Services Regulatory Team mit Finanzmarktrechtsexpertin Miriam Broucek

Wien (3. April 2023) Mag. Miriam Broucek (40) verstärkt ab sofort als Rechtsanwältin das Financial Services Regulatory Team rund um Partner Stephan Heckenthaler.

Die ausgewiesene Expertin für Finanzmarktrecht verfügt über langjährige Erfahrung bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleister in allen Fragen der Finanzmarktregulierung, insbesondere Bankaufsichts-, Zahlungsdienste- und Wertpapierrecht und Geldwäsche-Compliance. Sie ist darüber hinaus auf die Strukturierung digitaler Geschäftsmodelle und Beratung von Fintechs spezialisiert.

„Wir freuen uns sehr, mit Miriam Broucek eine Kollegin gewonnen zu haben, die durch ihre fachliche Kompetenz und umfassende Erfahrung überzeugt. Wir setzen damit unseren Wachstumskurs fort, um unsere Mandanten in allen Bereich des Finanzmarktaufsichtsrechts auf höchstem Niveau und in den komplexesten Situationen zu beraten“, so Stephan Heckenthaler, Leiter des Financial Services Regulatory Teams bei Binder Grösswang.

Ihre Karriere startete Miriam Broucek bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Nach mehrjähriger Tätigkeit in der FMA wechselte sie in die Rechtsberatung und war in einer renommierten internationalen Kanzlei in Wien als Rechtsanwaltsanwärterin und Rechtsanwältin sowie bei Goldman Sachs in Frankfurt tätig. Sie publiziert zudem regelmäßig Fachartikel und trägt zu aktuellen Rechtsentwicklungen vor. Vor ihrem Wechsel zu Binder Grösswang war Miriam Broucek in einer auf Aufsichtsrecht spezialisierten Wiener Boutique Kanzlei tätig.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der IFLR European Law Firm of the Year Award.

