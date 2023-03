Best Workplaces for Women 2023: Für diese Unternehmen wollen Frauen arbeiten

Am 29. März 2023 hat Great Place To Work® zum ersten Mal die TOP 10 Best Workplaces for Women™ veröffentlicht. Diese Unternehmen leben vor, was auch aus Mitarbeiterbefragungen hervorgeht: Jobs mit Sinn und flexibler Zeiteinteilung motivieren Frauen zu Höchstleistungen.

Arbeiten, wann und wo immer wir wollen? Vor wenigen Jahren war das noch die Ausnahme. Eine Pandemie später wissen vor allem Frauen die neue Flexibilität zu schätzen.

Great Place To Work® veröffentlichte am 29. März zum ersten Mal die TOP 10 Best Workplaces for Women™-Liste. Die der Zertifizierung zugrunde liegenden Daten aus anonymen Mitarbeiterbefragungen zeigen:

Diese 5 Dinge fehlen aus Sicht der Mitarbeiterinnen in vielen Unternehmen

1.) Faire/Angemessene Erfolgsbeteiligung und gerechte Beförderungen

2.) Glaubwürdige Führung

3.) Respektvolles Zusammenarbeiten

4.) Guter Teamgeist

5.) Sinnvoller Job

Flexible Zeiteinteilung als Zufriedenheits-Multiplikator

Dabei geben Arbeitnehmerinnen, die sich in einem hohen Maß Zeit freinehmen können, wenn sie es für notwendig halten, 3-mal eher an, dass

sie zufrieden mit der Höhe ihrer Bezahlung sind,

Mehr Entfaltung, mehr Stolz, mehr Fairness – das macht Sinn im Job

Great Place To Work®-Daten zeigen: Vor allem junge Frauen und Frauen, die seit weniger als fünf Jahren in einem Betrieb arbeiten, suchen nach Jobs mit Sinn und Bedeutung. Sie wollen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen, die für sie mehr als nur ein Job ist.

Wenn für Mitarbeiterinnen ihre Arbeit besondere Bedeutung und Sinn hat und sie sagen können, dass ihre Tätigkeit weit mehr als nur ein „Job“ für sie ist, dann geben sie 3-mal häufiger an, dass

sie ihre Fähigkeiten hier optimal einbringen können,

Best Workplaces For Women™ 2023 – für diese Unternehmen wollen Frauen arbeiten

e-dialog GmbH willhaben internet service GmbH & Co KG STI-Consulting GmbH Brichard Immobilien GmbH Hilton Schwabe Austria GmbH Hotel Post Ischgl GmbH & Co KG BIOGENA Gruppe Bacardi Ltd Otago Online Consulting GmbH

„Zu den Werten, die uns als Unternehmen definieren, gehört die Schaffung eines offenen, transparenten und wertschätzenden Arbeitsumfelds, in dem jede und jeder Einzelne gehört und unterstützt wird. Frauen in Führungspositionen prägen unsere Kultur, Werte und Leistung, und das spiegelt sich in unserem gesamten Team wider. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, den Anforderungen und Wünschen der heutigen Arbeitswelt zu begegnen. Die Zertifizierung als Great Place To Work und Best Workplace for Women bestätigt unseren Weg, darauf sind wir sehr stolz und wir freuen uns mit dem gesamten Team“, sagt Andrea Swift, Chief Operating Officer, e-dialog GmbH.

So wurden die Besten Arbeitgeber für Frauen ermittelt

Great Place To Work® ermittelt die Besten Arbeitgeber anhand der FOR ALL™-Methodik zur Bewertung und Zertifizierung von weltweit Tausenden von Organisationen. In Österreich basiert die Liste Best Workplaces for Women™ 2023 auf rund 7.000 Antworten aus Mitarbeiterbefragungen in Unternehmen, die mehr als 17.000 Mitarbeitende repräsentieren.

Unsere Befragung ermöglicht Mitarbeitenden, vertrauliches quantitatives und qualitatives Feedback über die Arbeitsplatzkultur ihrer Organisation zu geben, indem sie 60 vorgegebene Aussagen anhand einer 5-stufigen Skala bewerten und zwei offene Fragen beantworten. Die Aussagen beschreiben eine großartige Arbeitsplatzkultur, die sich durch ein hohes Maß an Vertrauen, Respekt, Glaubwürdigkeit, Fairness, Stolz und Teamgeist auszeichnet. In den Auswertungen berücksichtigt Great Place to Work auch Unterschiede zwischen demografischen Gruppen und Rollen innerhalb jeder Organisation, um sowohl die Qualität als auch die Konsistenz der Arbeitsplatzkultur zu beurteilen.

Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung ermöglichen einen Vergleich und eine Einstufung, welche der Organisationen im Arbeitsalltag die beständigsten positiven Erfahrungen für weibliche Mitarbeitende schaffen. Unterschiedliche Unternehmensgrößen werden in den Auswertungen berücksichtigt, um einen fairen Vergleich aller teilnehmenden Unternehmen zu gewährleisten.

Um für die Liste Best Workplaces for Women 2023 berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen bis inklusive 15. Februar 2023 eine aufrechte Great Place to Work Certified™ Zertifizierung haben, mindestens 18 Rückmeldungen von Frauen in Österreich vorweisen können und statistisch signifikante Rückläufe im Rahmen der Mitarbeiterbefragung erreichen. Zusätzlich werden in der Auswertung jene Aussagen des Fragebogens stärker gewichtet, die für die Gender-Balance relevant sind, und auch der Anteil an weiblichen Führungskräften in den teilnehmenden Unternehmen fließt gesondert mit ein. Great Place to Work achtet zudem penibel auf die Einhaltung der strengen Befragungsregeln bei teilnehmenden Unternehmen, um die Integrität und Belastbarkeit der Ergebnisse und daraus abgeleiteten Erkenntnisse zu validieren.

„Wir sind ein Great Place To Work for Women – das macht uns richtig stolz!“

„Danke an alle Mitarbeiterinnen und natürlich auch Mitarbeiter für die tolle Zusammenarbeit und das erfreuliche und aufschlussreiche Feedback im Rahmen von Great Place To Work. Gleiche Chancen für alle, Kommunikation auf Augenhöhe und Flexibilität werden bei otago von Beginn an gelebt. Es freut uns sehr, dass unsere Mitarbeiterinnen unter anderem diese Aspekte unserer Unternehmenskultur besonders schätzen und es das ist, was otago als Arbeitgeber für sie besonders macht. Es macht große Freude zu erleben, wie alle otagos das Miteinander gestalten und die täglichen Herausforderungen zusammen meistern – und somit ein Umfeld schaffen, das uns allen ermöglicht, uns persönlich und fachlich weiterzuentwickeln und gemeinsame Erfolge zu feiern“, bedankt sich Valentina Hornek, Head of People & Culture, Otago Online Consulting GmbH.

Great Place To Work® – the global authority on workplace culture

Great Place To Work® ist die weltweite Autorität in Sachen Arbeitsplatzkultur. Seit 1992 hat Great Place To Work mehr als 100 Millionen Mitarbeitende weltweit befragt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Die wichtigste Grundlage dafür ist: Vertrauen.

EMPRISING™, DIE Online-Plattform für Mitarbeiterbefragungen, gibt Führungskräften die Rückmeldungen, Echtzeitberichte und Analysen an die Hand, die sie benötigen, um datengestützte Personalentscheidungen zu treffen. Alles, was Great Place To Work tut, wird von einer einzigen Mission angetrieben: eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Dazu wird jede Organisation auf individuelle Weise dabei unterstützt, ein Great Place To Work FOR ALL™ zu werden.

Unternehmen mit einer herausragenden Arbeitsplatzkultur erlangen durch das Arbeitgeber-Gütesiegel Great Place To Work Certified™ mehr Sichtbarkeit. Die Auszeichnung eröffnet eine völlig neue Bandbreite an Employer-Branding-Maßnahmen. Zertifizierte Unternehmen werden so durch ein authentisches Arbeitgeber-Image zum Magneten für Fachkräfte.

Mehr Informationen zu Great Place To Work und zur Zertifizierung Best Workplaces for Women™ finden Sie unter www.greatplacetowork.at.