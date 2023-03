Fortinet stellt neue spezialisierte Cybersecurity-Produkte und Professional Services für OT-Umgebungen vor

P R E S S E I N F O Fortinet stellt neue spezialisierte Cybersecurity-Produkte und Professional Services für OT-Umgebungen vor Optimierte OT-Security-Angebote erweitern die Fähigkeiten der Fortinet Security Fabric und reduzieren Sicherheitsrisiken für cyber-physische und industrielle Kontrollsysteme

Wien – 28. März 2023: Fortinet®, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Cybersecurity und treibende Kraft bei der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie, kündigte neue optimierte Produkte und Services für OT-Umgebungen (Operational Technology) als Erweiterung der Fortinet Security Fabric für OT an.

Stand der OT-Sicherheit

Mit der zunehmenden Konnektivität industrieller Umgebungen mit externen und internen Anwendungen, Geräten und IT-Unternehmensnetzwerken wächst auch die Angriffsfläche für Cyberattacken exponentiell. Wichtige OT-Assets sind zunehmend fortschrittlichen und zerstörerischen Bedrohungen ausgesetzt. Laut dem 2022 Fortinet State of Operational Technology and Cybersecurity Report verzeichneten 93 Prozent der befragten Unternehmen im vergangenen Jahr einen oder mehrere Sicherheitsverstöße, von denen 61 Prozent OT-Systeme betrafen. Solche Sicherheitsverletzungen haben das Potenzial, kritische Infrastrukturen, Ressourcen und Dienste von lokalen Einrichtungen bis hin zu ganzen Nationen zu beeinträchtigen. Unternehmen sollten daher die Absicherung ihrer OT-Umgebungen priorisieren. Dies erreichen sie durch die Integration von Tools und Praktiken, die Sicherheitsrisiken, die aus mangelnder Transparenz und Echtzeit-Reaktion resultieren, verringern.

OT-Umgebungen mit der Fortinet Security Fabric für OT sichern

Fortinet hat neue optimierte Produkte und Services veröffentlicht, mit denen Unternehmen ihre OT-Umgebungen besser schützen können. Die OT-Lösungen von Fortinet sind nativ in die Fortinet Security Fabric integriert, um eine nahtlose Konvergenz und Konnektivität zwischen IT und OT zu ermöglichen. Dies verbessert die Sichtbarkeit und Echtzeitreaktion über die gesamte Angriffsfläche hinweg. Außerdem werden Security Operations Center (SOC)-Teams in die Lage versetzt, effizienter und schneller in ihrer Reaktionszeit auf Fabriken, Anlagen, entfernte Standorte und Fahrzeuge zu reagieren.

Zu den neuen Spezialprodukten gehören:

FortiGate 70F Rugged Next-Generation Firewall (NGFW) ist die neueste Ergänzung des robusten Fortinet-Portfolios für raue Umgebungen. Sie zeichnet sich durch ein neues, kompaktes Design mit konvergierten Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen auf einem einzigen Prozessor aus. Die 70F ist mit den KI-basierten FortiGuard Security Services der Enterprise-Klasse ausgestattet und bietet umfassende Content-, Web- und Gerätesicherheit sowie dedizierte OT- und IoT-Services, die nativ in SD-WAN universellen Zero Trust Network Access (ZTNA) und LAN-Edge-Controller integriert sind. Durch die Integration mit FortiExtender ist auch 5G-Unterstützung verfügbar.

FortiDeceptor Rugged Appliance ist eine robuste, industrietaugliche Breach Detection Appliance für raue industrielle Umgebungen. Sie bietet Bedrohungserkennung und dynamischen proaktiven Schutz sowohl für isolierte als auch für verbundene industrielle Netzwerke. Darüber hinaus bietet sie umfassende Unterstützung für OT-Protokolle zur passiven Erkennung, die durch neun neue, OT-spezifische Protokolle erweitert wird. Dies ermöglicht den automatischen Einsatz von Ködern mit neu bekannt gewordenen Schwachstellen, um böswillige Aktivitäten in einem frühen Stadium der Cyber Kill Chain zu erkennen und unter Quarantäne zu stellen, ohne dass ein Software-Update erforderlich ist.



FortiPAM Privileged Access Management für sicheren Remote-Zugriff bietet Privileged Access Management der Enterprise-Klasse für IT- und OT-Umgebungen. Es umfasst den sicheren Fernzugriff auf kritische Assets, der durch Workflow-basierte Zugriffsberechtigungen und die Aufzeichnung von Videositzungen geregelt und überwacht wird. FortiPAM unterstützt auch den sicheren Austausch von Dateien und einen Passwort-Tresor für die sichere Verwaltung aller Anmeldedaten. Es unterstützt die Integration mit FortiClient , FortiAuthenticator und FortiToken , um ZTNA, Single Sign-On und Multi-Faktor-Authentifizierung zu ermöglichen.

Weitere Details zu den Updates erhalten Sie hier sowie unter den folgenden Links.

Neue Erweiterungen, die den SOC-Teams schnellere Reaktionszeiten in OT- und IT-Umgebungen ermöglichen:

Neue spezialisierte OT-Assessments und Bereitschaftsdienste, um den Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein:

Über Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) ist eine treibende Kraft bei der Entwicklung von Cybersecurity und der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie. Unsere Mission ist es, Menschen, Geräte und Daten überall zu schützen. Mit dem größten integrierten Portfolio von über 50 Produkten der Enterprise-Klasse bieten wir Cybersecurity, wo immer Unternehmen sie brauchen. Weit mehr als eine halbe Million Kunden vertrauen auf die Lösungen von Fortinet, die zu den am häufigsten eingesetzten, patentierten und validierten Lösungen der Branche gehören. Das Fortinet Training Institute eines der größten und umfassendsten Schulungsprogramme der Branche, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Cybersecurity-Trainings und neue Karrieremöglichkeiten für alle zugänglich zu machen. Die FortiGuard Labs, Fortinets Threat-Intelligence- und Forschungssparte, entwickeln und nutzen modernste Technologien für maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Kunden zeitnah und konsistent erstklassigen Schutz und umsetzbare Bedrohungsanalysen zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fortinet.com/de, auf dem Fortinet Blog und bei den FortiGuard Labs.

FTNT-O

Copyright © 2023 Fortinet, Inc. All rights reserved. The symbols ® and ™ denote respectively federally registered trademarks and common law trademarks of Fortinet, Inc., its subsidiaries and affiliates. Fortinet’s trademarks include, but are not limited to, the following: Fortinet, the Fortinet logo, FortiGate, FortiOS, FortiGuard, FortiCare, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiASIC, FortiClient, FortiCloud, FortiMail, FortiSandbox, FortiADC, FortiAI, FortiAIOps, FortiAntenna, FortiAP, FortiAPCam, FortiAuthenticator, FortiCache, FortiCall, FortiCam, FortiCamera, FortiCarrier, FortiCASB, FortiCentral, FortiConnect, FortiController, FortiConverter, FortiCWP, FortiDB, FortiDDoS, FortiDeceptor, FortiDeploy, FortiDevSec, FortiEdge, FortiEDR, FortiExplorer, FortiExtender, FortiFirewall, FortiFone, FortiGSLB, FortiHypervisor, FortiInsight, FortiIsolator, FortiLAN, FortiLink, FortiMoM, FortiMonitor, FortiNAC, FortiNDR, FortiPenTest, FortiPhish, FortiPlanner, FortiPolicy, FortiPortal, FortiPresence, FortiProxy, FortiRecon, FortiRecorder, FortiSASE, FortiSDNConnector, FortiSIEM, FortiSMS, FortiSOAR, FortiSwitch, FortiTester, FortiToken, FortiTrust, FortiVoice, FortiWAN, FortiWeb, FortiWiFi, FortiWLC, FortiWLM and FortiXDR. Other trademarks belong to their respective owners. Fortinet has not independently verified statements or certifications herein attributed to third parties and Fortinet does not independently endorse such statements. Notwithstanding anything to the contrary herein, nothing herein constitutes a warranty, guarantee, contract, binding specification or other binding commitment by Fortinet or any indication of intent related to a binding commitment, and performance and other specification information herein may be unique to certain environments.

Rückfragen & Kontakt:

Boris Beker

Tel. +43 1 353 24 24 11

Email: b.beker@chapter4.eu