Mary Rose gewinnt internationalen Green Product Award 2023

Für seine ganzheitliche Cradle-to-Cradle-Lösung wurde das österreichische Textilhandelsunternehmen mit dem Jury-Award für Nachhaltigkeit und Design ausgezeichnet.



Dornbirn (A), 27. März 2023 – Der internationale Green Product Award prämiert seit 2013 spannende Produkte und Dienstleistungen, die in Sachen Nachhaltigkeit, Innovation und Design überzeugen. Zur diesjährigen Jubiläumsausgabe hatten sich mehr als 1300 Teilnehmende aus 40 Ländern beworben. Bei der Preisverleihung am vergangenen Freitag im Felleshus der Nordischen Botschaften in Berlin konnte Stefan Grabher, geschäftsführender Gesellschafter von Mary Rose, den Award in der Kategorie „Interior & Lifestyle“ für die Cradle-to-Cradle-Lösung „C2C Certified® Gold Textile“ in Empfang nehmen.

Von der Wiege – bis zur Wiege

Vor vielen Jahren hat Grabher im Unternehmen eine ganzheitliche Transformation angestoßen, um die Produktion so nachhaltig und sozial fair wie möglich zu gestalten. Mit seinem Team beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie wahre Kreislaufwirtschaft gelingen kann. „Unser Anspruch ist es, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die am Ende nicht mit Recycling enden“, so der Unternehmer. Denn dabei würden oftmals gute Produkte zwangsläufig mit schlechten vermischt, was zwar den Lebenszyklus verlängere, aber am Schluss bei der Verbrennung dennoch Schadstoffe freisetze. Aus diesem Antrieb heraus entstand die weltweit erste Bettwäsche mit der höchsten Cradle-to-Cradle-Zertifizierung in Gold.

Nachhaltigkeit zieht sich bei der C2C-Produktlinie von Mary Rose, zu der zwischenzeitlich auch Frotteewaren dazugekommen sind, wie ein roter Faden durch den gesamten Lebenszyklus: angefangen beim biologischen Anbau der Rohstoffe über faire Arbeitsbedingungen (Mary Rose ist als weltweit einziges Unternehmen der Heimtextilbranche Mitglied der Fair Wear Foundation) bis hin zu strengsten Standards bei der Produktion. Und nicht zuletzt ist die Textilinnovation komplett biologisch abbaubar und lässt sich damit rückstandslos in den biologischen Kreislauf zurückführen.

„Wir gehören damit zu den wenigen, die guten Gewissens behaupten können, dass die von uns hergestellten C2C Certified® Gold Textilien zu keinem Zeitpunkt auch nur den geringsten negativen Einfluss auf Menschen und Umwelt haben“, verdeutlicht Grabher, „weder bei der Herstellung noch bei der Verwendung – und auch nicht am Ende ihrer Lebensdauer.“ Das C2C-Prinzip kommt dabei nicht nur regional, sondern länder- und sogar kontinentübergreifend zum Tragen.

Ganzheitliche Transformation mit Strahlkraft

Der ganzheitliche und tiefgreifende transformative Nachhaltigkeitsansatz des Unternehmens und insbesondere die Sortimentsentwicklung beeindruckte schließlich auch die Jury des Green Product Awards: „Wir haben hier ein großes Engagement gesehen, die Textilindustrie tatsächlich zu verändern und positiv zu beeinflussen“, hieß es in der Begründung und weiter: „Uns gefiel besonders die Führung mit Werten und der Aufbau von Wettbewerbsvorteilen durch komplexe Nachhaltigkeit.“ Zu den internationalen Juror:innen des Green Product Awards gehören unter anderem Mimi Sewalski, Geschäftsführerin von Deutschlands größtem grünen Marktplatz Avocadostore, und Professor Martin Charter, Gründungsdirektor des Center for Sustainable Design in Farnham, UK.

Stefan Grabher freut sich jedenfalls sehr über den Erfolg beim Green Product Award: „Nicht nur, weil es eine große Anerkennung ist. Solche Wettbewerbe sind auch immer eine Standortbestimmung, die uns weiterbringt.“ Darüber hinaus hat ihn die Auszeichnung in seiner tiefen Überzeugung weiter bestärkt: „Es ist kein leichter Weg, den wir schon so lange gehen. Aber wir sind nun mehr denn je überzeugt, dass es der einzig richtige ist.“





„‘C2C Certified® Gold Textile‘ ist ein gutes Beispiel für das Maß an Qualität und Leidenschaft, mit dem unsere Nominierten zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen.“

Nils Bader, Direktor des Green Product Award





Über Mary Rose

Das Unternehmen Mary Rose GmbH wurde 1990 gegründet. Der Spezialist für ethisch-soziale und nachhaltig hergestellte Heimtextilien sowie Wohnaccessoires vertreibt in seinen Flagshipstores in Dornbirn (Mary Rose) und Innsbruck (Tyrler Innsbruck) seine Marken Mary Rose, Mary´s und Tyrler. Über das Schwesterunternehmen Paptex GmbH als Großhändler ist das Unternehmen mit diesen Marken in zahlreichen Geschäften und Kaufhäusern in vielen Teilen Europas präsent. Als Private-Label-Hersteller setzen zahlreiche namhafte Unternehmen und Marken auf die Design- und Textilkompetenz des Vorarlberger Unternehmens. Sämtliche Kollektionen und Designs werden im Atelier in Dornbirn entwickelt. Die Produktion findet bei langjährigen Partnerbetrieben in Österreich und der ganzen Welt statt. Die Artikel der Eigenmarken werden stets behutsam nach hohen ökologischen und sozialen Standards erzeugt.

Die Unternehmensstrategie ist auf den vier Säulen der Nachhaltigkeit aufgebaut, die im Rahmen von unabhängigen Zertifizierungen/Audits regelmäßig überprüft werden: Rohstoffe (GOTS-zertifizierte Naturprodukte), sozial faire Arbeitsbedingungen (Mitgliedschaft bei der Fair Wear Foundation), nachhaltige Produktionsprozesse (Cradle to Cradle Certified®) und turn to zero (Klimaschutz).

www.maryrose.at shop.maryrose.at

