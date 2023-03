EINLADUNG INDIVIDUELLE RECHERCHEREISE BOUTIQUEHOTEL WALLISERHOF

Nordflair, Sixties und Fengshui im exklusiven Designhotel in den Bergen Vorarlbergs

Im innovativen und detailverliebten Designhotel Walliserhof in Brand wurde nach dem Feel-at-home-Konzept gebaut, das sich in der Wertschätzung für echtes Handwerk, überzeugter Nachhaltigkeit und einer Kombination aus Traditionell und Modern widerspiegelt. Es lädt zum sinnlichen Genießen, Abschalten oder Aktiv sein in der Vorarlberger Bergwelt ein und bietet eine erlebnisreiche Auszeit zwischen nordischem Flair und Nostalgie. Neben Vintage-Stil, beeindruckenden Eyecatchern und hochwertigen Naturmaterialien zeichnet sich das Designhotel besonders durch seine Nachhaltigkeit, Authentizität und Vielfältigkeit aus.

Das Hotel Walliserhof besticht mit 100 exklusiven Zimmern in drei Gebäuden. Während die traditionell im Vintage-Look eingerichteten Scesa Zimmer im Stammhaus als idealer Platz für Zweisamkeit und Familien gelten, findet man in den 55 bis 70 qm großen Suiten im Suitenhaus Wohnraum auf höchstem Niveau. Eine Bergblick-Badewanne, Sauna, Glasloggia und Widum mit Kamin sorgen für Wohfühlatmosphäre und hochwertigen Komfort. Der erstklassige Wellnessbereich überzeugt durch sein Gletscher Spa, wohltuende Saunaaufgüsse, entschlackende Dampfbäder und den fantastischem Indoor-Pool. Mit Familienwellness punktet das Alm Spa inklusive Pool, Familiensauna und zahlreichen lauschigen Ruheplätzen. Samstags wird beim exklusiven Midnight Spa, mit stimmungsvoller Musik und köstlichen Drinks am Lagerfeuer, und Blick in den erleuchteten Alvierbach, entspannt.

Kulinarisch bietet das Designhotel eine breite Palette biologischer und regionaler Spezialitäten, bis hin zu nachhaltiger Haubenküche. In der Scesabar kann der Abend gemütlich am Kamin seinen Ausklang finden. Der sportliche Walliserhof gilt als ganzjähriges Aktivhotel. Für actionreichen Spaß sorgen der Bikepark Brandnertal mit seinen 30 Kilometer Trails, der hoteleigene Reitstall und aufregende Kids Club sowie familienfreundliche Wanderstrecken. Im Vier-Länder-Eck warten zahlreiche interessante Ausflugsziele, wie die Bregenzer Festspiele oder Vaduz, Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein, darauf erkundet zu werden.

Alle weiteren Infos unter www.walliserhof.at

Als mögliche Recherche-Termine stehen Ihnen die Monate April bis Dezember 2023 zur Verfügung.

