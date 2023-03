Binder Grösswang unterstützt Spitzenforschung mit alpha+ Stiftung

Binder Grösswang unterstütze die wissenschaftlichen Karrieren, die internationale Vernetzung sowie den Wissenstransfer zwei aufstrebender Spitzenforscher:innen im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums mit einem Förderbonus. Dieser wurde im Rahmen der vierten Runde des Rückenwind-Förderbonus der alpha+ Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF vergeben.

„Die Unterstützung junger Forschender liegt uns besonders am Herzen, denn sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Deshalb investieren wir in zwei Rückenwind Förderboni und freuen uns auf das Ergebnis der zukunftsgerichteten Projekte,“ erklärt Andreas Hable, Managing Partner und Sprecher von Binder Grösswang.

Rückenwind für exzellente Forschungsprojekte

Marta López Cifuentes “Community food environments: An ethnographic study of barriers and enablers to democratic food citizenship”

Lebensmittelsysteme belasten das Klima und beeinträchtigen die Artenvielfalt, sie fördern auch soziale Ungleichheit. Im Forschungsprojekt von Dr. López Cifuentes geht es um die Demokratisierung des Ernährungssystems. Also, wie und in wie fern können sich Menschen im Entscheidungsprozesse und Aktivitäten des Ernährungssystems einbringen, ihre Meinung äußern und ihren Lebensmittelumfeld zusammen gestalten. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zur Forschungslage- und Politikagenda rund um die faire Transformation von Lebensmittelsystemen in Richtung Nachhaltigkeit und sozialer Gleichberechtigung leisten.

Dominik Bauer „Objektverständnis durch erkundende Roboterinteraktion“

Roboter müssen in der Lage sein, zwischen verschiedenen Objekten zu unterscheiden und diese angepasst zu bewegen. Dies ist für viele alltägliche Aufgaben wie etwa die Verarbeitung von Lebensmitteln oder das Zusammenlegen von Kleidung wichtig. Ziel ist es, einen Ansatz zu entwickeln, der es Robotern ermöglicht, sich anzupassen und autonom zu lernen. Durch das Erkunden seiner Umgebung soll ein Roboter ein Verständnis der darin befindlichen und sich ständig ändernden Objekte erlernen.

Zugängliche Forschungsförderung

Die alpha+ Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF unterstützt mit ihrem gemeinnützig finanzierten Rückenwind-Förderbonus junge Wissenschaftler*innen in der Spitzenforschung. Die finanziellen Mittel kommen dabei von Privatpersonen und Organisationen wie Binder Grösswang.

Philanthropie für Wissenschaft und Forschung soll kein Randthema bleiben, so das erklärte Ziel der alpha+ Stiftung. Durch sie möchte der FWF jedem die Möglichkeit bieten, sich für Spitzenforschung zu engagieren und die Öffentlichkeit einladen, in Zukunftsthemen zu investieren.

Über alpha+ Gemeinnützige Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF

Als erster öffentlich finanzierter Forschungsförderer in Europa gründete der Wissenschaftsfonds FWF mit der alpha+ Stiftung eine gemeinnützige Stiftung, um mit Philanthropie Österreichs Forschenden mehr Möglichkeiten in der Grundlagenforschung zu eröffnen. Ziel ist es, neue Forschungspreise entlang der UN Sustainable Development Goals mit Fokus auf der Bewältigung der Klimakrise zu etablieren und die wissenschaftlichen Karrieren hochtalentierter Nachwuchsforscher:innen zu fördern. Derzeit werden über den FWF Forschungsprojekte im Ausmaß von 1,5 Millionen Euro pro Jahr durch private Zuwendungen finanziert. Zudem wurden rund 30 Forschende dank philanthropischer Spenden an die alpha+ Stiftung unterstützt.

