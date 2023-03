1.4. Friedenskonvoi Wien-Linz-Salzburg Veranstalter Demo Linz Freiheit Kundgebung in Salzburg Wir sind Salzburg kurz WIRS

Sehr geehrte Presse! Geschätze Journalist:innen!

Am 1. April veranstaltet Michael Prinz einen Autokorso nach Salzburg. Fairdenken kommt von Wien. WIRS veranstaltet in Salzburg. Es wird eine große Sache für den Frieden in Europa.

Start

11:00 Wien Inzersdorf Friedhof

13:00 Linz Urfahranermarkt

15:00 Eintreffen in Salzburg Residenzplatz

Kundgebung: Starredner: Andrea Drescher, Nikolas Rimodi, Gerhard Pöttler

Friedensmarsch durch die Stadt zum Mozartplatz

Wir freuen uns und laden herzlich dazu ein, auch über die eine oder andere faire Berichterstattung würden Wir uns freuen.

Wer sind wir? Die Gelben kurz GELB, die neue Bewegung in Österreich

www.die-gelben.at

viele iiebe Grüße

Dr. Gollner und Dr. Pöttler

LISTE 7 WIRS Landtagswahl 23.4.2023