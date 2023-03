Binder Grösswang berät die Kreditgeber bei einer EUR 417,5 Millionen Finanzierung für Alpen Glasfaser

Binder Grösswang berät die Kreditgeber bei einer EUR 417,5 Millionen Finanzierung für Alpen Glasfaser, einem österreichischen Glasfaser Joint-Venture zwischen Meridiam und Magenta Telekom

Alpen Glasfaser erhält für den Glasfaserausbau (FTTH) in Österreich von sechs führenden Banken aus Österreich, Deutschland und Frankreich, eine CAPEX-Fazilität in Höhe von 412,5 Millionen Euro und eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 5 Millionen Euro. Die Gruppe der finanzierenden Banken besteht aus UniCredit Bank Austria, KfW IPEX-Bank, La Banque Postale, Erste Group Bank, Natixis und Hypo NOE.

Hochgeschwindigkeitsinternet für mehr als 650.000 österreichische Haushalte

Alpen Glasfaser, ein Joint Venture zwischen Magenta Telekom und dem internationalen Infrastrukturinvestor Meridiam, ist die bisher größte private Glasfaser-Partnerschaft Österreichs. Bis Ende 2030 wollen Magenta Telekom und Meridiam gemeinsam eine Milliarde Euro investieren, um mehr als 650.000 österreichische Haushalte und Unternehmen an das Hochgeschwindigkeitsinternet (FTTH) anzuschließen. Alpen Glasfaser übernimmt dabei den Netzaufbau und die passive Wartung, während Magenta Telekom die Produkte und Dienste für Endkunden vermarkten wird.

Das Binder Grösswang Team, das die finanzierenden Banken beriet, stand unter der Führung von Partner Stefan Tiefenthaler und Associate Philipp Schermer und wurde unterstützt von Partner Stefan Frank und Senior Associate Mathias Drescher (alle Banking & Finance), Partner Gottfried Gassner (Corporate), Partner Johannes Barbist und Associate Anian Gruber (beide Regulatory).

Clifford Chance beriet die Kreditgeber zu Fragen des deutschen und englischen Rechts. Alpen Glasfaser wurde von einem Wolf Theiss Team unter der Führung von Partner Andreas Schmid, Senior Associate Markus Aigner und Counsel Mimo Hussein und von Freshfields zu Fragen des deutschen und englischen Rechts beraten.

Über Binder Grösswang

Binder Grösswang berät seit mehr als 60 Jahren als eine der führenden österreichischen Wirtschaftskanzleien mit stark internationaler Ausrichtung zu allen Fragen des Wirtschaftsrechts. Die Kanzlei beschäftigt an den Standorten in Wien und Innsbruck über 180 Mitarbeiter*innen und betreut namhafte nationale wie auch internationale Unternehmen aller Branchen.

Internationale Fachverlage wie Juve, Chambers, the Legal500 und IFLR 1000, zeichnen alle Fachbereiche von Binder Grösswang regelmäßig mit Spitzenbewertungen aus. Dazu zählen auch internationale Preise wie der IFLR European Law Firm of the Year Award.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Hinterberger

BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH

Head of Corporate Communications and Business Development

Telefon: +43 1 534 80 - 669

E-mail: hinterberger@bindergroesswang.at

Website: https://www.bindergroesswang.at/presse