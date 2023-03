Raiffeisen-Landesbank Steiermark wird BioBienenApfel-Partner

Wir macht's möglich: Raiffeisen-Landesbank Steiermark wird neuer Partner beim Gesellschaftsprojekt BioBienenApfel

Nachhaltigkeit erfordert vernetztes Denken und Handeln. Mit dieser Motivation wird die Raiffeisen-Landesbank Steiermark neuer Partner beim Umweltprojekt BioBienenApfel. Die Regionalbank sieht sich seit 1927 als starke gestalterische Kraft, indem sie wirtschaftlichen Erfolg mit verantwortlichem Handeln im Sinne der Gesellschaft verbindet. Mit der neuen Partnerschaft wird die Raiffeisen-Landesbank Steiermark ihr Engagement für den Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt weiter verstärken – und natürlich neuen Lebensraum für die Artgenossen von Sumsi, dem bankeigenen Bienen-Maskottchen, schaffen.

***

Wirtschaftlicher Erfolg und nachhaltiges Handeln sind kein Widerspruch, das beweisen sowohl die Raiffeisen-Landesbank Steiermark als auch Frutura Obst und Gemüse. Die beiden Unternehmen verbindet darüber hinaus auch eine gemeinsame Firmenphilosophie: Sie sind bereit, positive Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu fördern und damit auch Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.

Beim Schutz der Umwelt und der Artenvielfalt werden die zwei steirischen Leitbetriebe ab sofort zusammenarbeiten – im Rahmen des Umwelt- und Gesellschaftsprojekts BioBienenApfel, das von Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner im April 2021 gestartet wurde. Bei dieser Initiative geht es vor allem um die Schaffung neuer Lebensräume für Bienen, aber auch um die nachhaltige Versorgung der Menschen mit regionalem Obst und Gemüse sowie den Schutz des Klimas durch eine bedarfsgerechte Produktion von heimischen Lebensmitteln.

Um die neue Partnerschaft zu leben, wird die Raiffeisen Landesbank Steiermark ihre Kundinnen und Kunden mit Insektenhotels und gratis Blumensamen für den Schutz der Artenvielfalt sensibilisieren und zum Mitmachen motivieren. Schwerpunkt dieser ersten Aktion ist der Weltbienentag am 20. Mai. Außerdem wird in den kommenden Wochen eine neue Sumsi-Bienenwiese in Graz entstehen.

Mag. Dr. Ariane Pfleger, Vorstandsdirektorin der Raiffeisen Landesbank Steiermark: "Als Bank mit tiefer regionaler Verwurzelung steht das WIR immer im Mittelpunkt unseres Handelns. Denn es ist das Miteinander, das Dinge möglich macht, die vorher unmöglich schienen. Der BioBienenApfel ist ein großartiges Projekt, bei dem wir alle unsere Möglichkeiten nicht nur verbinden, sondern vervielfachen können. So entsteht eine neue Kraft, um kommenden Generationen einen gesunden Lebensraum zu sichern und zu schaffen."

Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner: "Die Raiffeisen Landesbank Steiermark war sich in ihrer langen Tradition immer bewusst, dass wir mit unserem Handeln im Heute den Grundstein für das Morgen legen. Das Projekt BioBienenApfel hat damit einen neuen Partner, der sich aus Überzeugung und mit regionaler Stärke aktiv für die Gestaltung der Zukunft engagiert. Ich freue mich, dass wir den Weg der gesellschaftlichen Weiterentwicklung jetzt gemeinsam gehen."



Rückfragen und Kontakt:

BioBienenApfel/Frutura

Dr. Philipp Berkessy / p.berkessy@frutura.com / +43 3334 41800 - 161

www.biobienenapfel.com / www.frutura.com / #BEEthechange

Raiffeisen Landesbank Steiermark

Johannes Derler / +43 664 6272619

www.raiffeisen.at/rlbstmk / #BEEsumsisforfuture



Die Raiffeisen-Landesbank Steiermark. Die Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steiermark wurde 1927 gegründet, ist die größte Bank im Süden Österreichs sowie das Spitzeninstitut der Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark. Die RLB Steiermark betreut mehr als 70.000 Retail- und Private-Banking-Kunden, Firmenkunden jeder Größe, Institutionellen Kunden und Projektgesellschaften. Mit Ariane Pfleger gibt es seit Oktober 2020 eine Vorständin für Transformation. Ferner engagiert sich das Finanzinstitut auf mehreren fachlichen Ebenen für das Thema Nachhaltigkeit und bietet entsprechende Services an. Bei der unabhängigen, zu 100% steirische Bank, arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter:innen, damit ist sie eine der attraktivste Arbeitgeberinnen der Steiermark.



„Das Summen darf nicht verstummen“– das Projekt BioBienenApfel. Das Projekt „BioBienenApfel“ wurde von Frutura, Produzent und größter Vermarkter von Obst und Gemüse in Österreich, ins Leben gerufen, um das gesellschaftliche Umdenken in Richtung eines schonenden Umgangs mit den Ressourcen der Natur zu stärken. Mit der Schaffung neuer Lebensräume für Bienen soll dem voranschreitenden Verlust an Bestäubern entgegengewirkt werden. Im ersten Jahr sind bereits mehr als 400 Hektar neue Blumenwiesen aufgeblüht. Prominente Botschafter und BEE Good Award-Gewinner sind unter anderem F1-Weltmeister Sebastian Vettel, Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier, Tennisprofi Dominic Thiem, Sänger Sting, Top-Model Charlott Cordes oder Doppel-Weitmeistern Lizz Görgl.

Rückfragen & Kontakt:

Frutura Obst & Gemüse Kompetenz­zentrum GmbH . Fruturastraße 1 . 8224 Hartl, Österreich

Telefon: +43 (0) 3334 41800 . Fax: +43 (0) 3334 41800-4 . E-Mail: office@frutura.com . frutura.com