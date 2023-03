Fortinet erweitert Single-Vendor SASE-Lösung um neue Funktionen zur Unterstützung hybrider Arbeit

P R E S S E I N F O Fortinet erweitert Single-Vendor SASE-Lösung um neue Funktionen zur Unterstützung hybrider Arbeit FortiSASE-Updates ermöglichen es, die Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie über ein einheitliches Betriebssystem weiter voranzutreiben

Wien – 23. März 2023: Fortinet®, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Cybersecurity und treibende Kraft bei der Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitstechnologie, stellte mehrere neue Funktionen für FortiSASE vor. Die Lösung bietet aus einer Hand eine flexiblere Bereitstellung und neue Funktionen für den sicheren Zugriff auf digitale Ressourcen über private Anwendungen, SaaS und das Internet.

Single-Vendor SASE sichert die hybride Belegschaft von heute ab

Laut einer von Fortinet durchgeführten Umfrage zum Thema „Work-from-Anywhere“ unterstützen 55 Prozent aller Unternehmen hybride Belegschaften. Somit stehen die meisten CIOs vor der Herausforderung, Benutzer zu schützen, die wahlweise von zu Hause, unterwegs auf Geschäftsreisen oder vom Büro aus arbeiten. Die Bereitstellung konsistenter Sicherheit für eine globale, hybride Belegschaft, die sowohl vor Ort im Unternehmen als auch remote arbeitet, erfordert einen ganzheitlichen Single-Vendor SASE-Ansatz. Die neuesten Updates von FortiSASE ermöglichen es nun, die Konvergenz von Networking und Security vom Netzwerkrand bis hin zu den Remote-Benutzern zu erweitern:

FortiGate Secure Edge Integration Enhancements bieten IT-Teams noch mehr granulare Kontrolle und Flexibilität bei der Entscheidung, ob Cybersecurity-Maßnahmen vor Ort oder in der Cloud angewendet werden sollen, um die Benutzererfahrung zu optimieren. Mit der bestehenden FortiGate Secure Edge-Integration profitieren Fortinet Secure SD-WAN-Kunden von der Flexibilität, Sicherheit vor Ort (über FortiGate) oder in der Cloud (über FortiSASE) durchzuführen.

Secure Access Enhancements sichern den Zugriff auf das Internet, privat gehostete Anwendungen und SaaS-Anwendungen ab. Die Erweiterungen betreffen alle drei Hauptanwendungsfälle von FortiSASE:

Secure Internet Access: Leistung und Skalierbarkeit der Infrastruktur sowie dedizierte öffentliche IP-Unterstützung wurden weiter verbessert. Die Geolokalisierung ermöglicht den Zugriff auf benutzerdefinierte Dienste.

Secure Private Access: Eine erweiterte Secure SD-WAN-Hub-Konnektivität unterstützt noch größere, globale hybride Netzwerke mit nahtloser On-Premises-Integration, die Remote-Benutzern einen sicheren Zugriff auf Unternehmensanwendungen bietet.

Secure SaaS Access: FortiSASE wurde um Innovationen des Cloud Access Security Brokers (CASB) erweitert, die die Anwendungsabdeckung ausweiten und eine tiefere Kontrolle des Verhaltens von SaaS-Anwendungen sowie die Möglichkeit zur Einschränkung der Zugriffskontrolle von Tenants bieten.

FortiSASE bietet standortunabhängige Cybersecurity der Enterprise-Klasse

FortiSASE wurde entwickelt, um Benutzern unabhängig von ihrem Standort durchgehende Sicherheit zu bieten. Die Lösung kombiniert Cloud Security – einschließlich Secure Web Gateway (SWG), universellem Zero-Trust Network Access (ZTNA), Next-Generation Dual-Mode CASB und Firewall-as-a-Service (FWaaS) – mit Netzwerkfunktionen (Secure SD-WAN). Mit einem einzigen Betriebssystem (FortiOS), den KI-basierten Security Services von FortiGuard und einem einzigen FortiClient-Agenten steigert FortiSASE die Effizienz und bietet konsistente Sicherheit an jedem Standort und in der Cloud.

