DEPOT - Frohes Nest fürs nahende Fest

Ostern feiern mit DEPOT

Niedernberg, 23. März 2023 – Es wird farbig, es wird fröhlich und es wird frühlingshaft. DEPOT lässt (nicht nur) die Hasen los – und bietet für kleine wie große Deko-Fans ein prall gefülltes Reich mit angesagten Accessoires zum Schmücken und Einrichten. Was sich darin so alles versteckt? Mit dem führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten wird Ostern zum Oho-Erlebnis. Das sind die Trends und Themen zum Fest 2023:

Vielfältige Osterdeko . Kleine Hasen, große Rolle! Die charmanten, relaxten Langohren gehören zum Osterfest wie die Kugeln an den Weihnachtsbaum. Dabei kommt der Klassiker im neuen Design ins Haus gehoppelt. Mal als handbemaltes und handgefertigtes Hasenpaar aus Porzellan, mal als zweiteilige Holzhasenaus echter Pinie. Entspannung pur strahlt der Kantenhocker Hase aus. Ebenfalls neu im Sortiment ist das bunte Deko-Anhänger-Set Hase Maxi. Und natürlich dürfen sie nicht fehlen: Eier sind und bleiben Kult. Ostern ohne sie – unvorstellbar. DEPOT hat sie in vielen Farben und Variationen, von der einfarbigen Motivkerze Eiüber das sechsteilige Outdoor-Deko-Anhänger-Set und das originelle Gänseeier-Set bis zum Deko-Anhänger Ei Trockenblume. DEPOT-Dekotipp: „Ei-Catcher“ und Hasen-Freunde sind gedacht und gemacht für traumhaft schöne Arrangements – mit frischen Zweigen, stylischen Schalen und formschön gestalteten Vasen. Schön ist, was gefällt.

Alles zum Osterfest. Auch zum diesjährigen Osterfest stehen hoch im Kurs: Gold und Silber. Die zwei modernen, zeitlosen Klassiker sorgen für glanzvolle Deko-Momente. Die süße Deko-Figur Hase kommt nicht allein ins Haus – auch in Silber ist der Hase ein willkommener Gast, der auf Treppenstufen oder Kommoden zum strahlenden Hingucker wird. Die Familie komplettiert die mit 40 Zentimetern größte Deko-Figur Hase. Nicht fehlen darf auch das liegende Langohr. Was die Hasen schaffen, gelingt auch den Eiern: zu glänzen. Allen voran der goldene Deko-Anhänger Ei.

Tischdeko Ostern. Freunde und Familie mal wieder zum Staunen bringen? Das gelingt mit einer festlich gedeckten Tafel, auf der viele kleine liebevolle Details ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Farbig darf es und soll es sein. Die dezente cremefarbene Tischdecke Fringes bringt ein wenig Ruhe ins bunte Treiben. Darauf gilt: Maxi macht’s! Die neue Geschirrserie gibt den Ton an. Dazu gehören beispielsweise Dessertteller, Müslischale, Deko-Platte und Tasse. Ein Muss ist die Keksdose Hase Maxi mit herzlich froher Osterbotschaft. Als kleines Osterpräsent bereichert die Lindt Knusperstange Hase Maxi jeden feierlich gedeckten Platz. Und süße Leckereien lassen sich im pastellfarbenen sechsteiligen Papiertüten-Set Neni wunderbar verstecken. Noch mehr Trends und Ideen? Sie sind nur einen Klick entfernt: Fröhlicher Osterbrunch.

Natürliche Sideboard-Deko. Der Frühling ist da. Drinnen ist Natürlichkeit angesagt. Das Sideboard, eines der beliebtesten Möbelstücke überhaupt, wenn es ums Dekorieren geht, rückt Ostern in den Mittelpunkt. Gefragt: Ein stylischer Deko-Mix aus eleganten Natur-Nuancen und attraktiven Oster-Accessoires. Dabei geht’s tierisch zu. Einen stolzen halben Meter hoch ist der Hase aus Dolomitstein. Das schicke Langohr bleibt nicht allein. Zu ihm gesellt sich die Deko-Figur Huhn Sandy. Neugierig schaut die Kantenhocker Gans aufs muntere Geschehen. Und für Glanz und Glamour sorgt der handgefertigte Deko-Anhänger Ballotini-Ei.

Viele weitere Inspirationen für die perfekte Osterdeko finden Deko-Freundinnen und -Freunde auch im neuen DEPOT Oster-Magazin 2023.

DEPOT erfüllt Osterträume

Ostern ist ein Grund zu feiern. Beim großen DEPOT Ostergewinnspiel warten insgesamt 165 Gutscheine im Wert von bis zu 500 Euro auf ihre glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Zum fröhlichen Shoppen im Frühling.

