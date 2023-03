Pressemitteilung: Lidl Österreich veranstaltet Karriereforum für Ukraine-Flüchtlinge

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Lidl Österreich veranstaltet KarriereForum für Ukraine-Flüchtlinge RecruIting und gelebte Integration Am 21. März fand im Lidl-Logistikzentrum in Wundschuh, im Süden von Graz, eine besondere Veranstaltung statt: Gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds hat Lidl Österreich rund 100 arbeitssuchende Flüchtlinge und Vertriebene eingeladen, um schnell und unkompliziert in den Arbeitsmarkt einzusteigen.

Lidl geht auch im Recruiting neue Wege und hat mit diesem großen Integrations-Projekt eine mehr als sinnvolle Kooperation auf die Beine gestellt: „Seit Monaten haben viele Kolleg:innen daran gearbeitet, dass diese Veranstaltung so über die Bühne gehen konnte. Damit kombinieren wir Recruiting und Integration auf moderne Weise. Wir schaffen damit einen schnellen und unkomplizierten Zugang zum Arbeitsmarkt und können gleichzeitig viele offene Stellen besetzen. Das ist eine echte Win-Win-Situation“, freut sich Florian Quast, Geschäftsführer Logistikzentrum Wundschuh bei Lidl Österreich.

Lidl Österreich hat einmal mehr gezeigt, dass man in der Branche mit gutem Beispiel vorangehen kann. Am Dienstag hat sich Integrationsministerin Susanne Raab vor Ort selbst ein Bild von der Karriereplattform gemacht: „Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen dauert viel zu lange. Wie eine neue Studie zeigt, ist erst die Hälfte nach sechs Jahren am Arbeitsmarkt integriert. Umso wichtiger sind deshalb Projekte wie die Karriereplattform, bei dem Jobsuchende und Unternehmen zusammengebracht werden. Auf der einen Seite erhalten hier Zuwanderer und Zuwanderinnen Einblicke in die Schwerpunkte und Arbeitsweise von Unternehmen, auf der anderen Seite reden die Unternehmen direkt mit den Jobsuchenden und das macht es ihnen leichter, offene Stellen zu besetzen. Es ist wichtig, dass Zuwanderinnen und Zuwanderer die Chancen, die der österreichische Arbeitsmarkt bietet, rasch nutzen, denn Selbsterhaltungsfähigkeit ist zentral für eine erfolgreiche Integration. Wir stellen Maßnahmen zur Verfügung, Zuwanderinnen und Zuwanderer müssen aber auch Initiative zeigen und aktiv werden.“

Das Karriereforum beinhaltet dabei neben umfangreichen Informationen über das Unternehmen und einer Lagerführung auch ein „Speeddating“, in dem sich die Arbeitssuchenden unkompliziert und einfach bewerben können. Das gilt gleichermaßen für mögliche Filial- und Lagermitarbeiter:innen, aber ebenso für potenzielle hochqualifizierte Kräfte für die Zentrale in Salzburg.

Sonja Ziganek, Gesamtleitung Integrationsprogramme im ÖIF: „Die Karriereplattformen des ÖIF richten sich gezielt an arbeitssuchende Zuwanderinnen und Zuwanderer sowie Unternehmen, die dringend Arbeitskräfte brauchen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich unkompliziert und direkt über mögliche Jobangebote informieren, knüpfen wichtige Kontakte zu ansässigen Unternehmen und können so eigenständig erste konkrete Schritte in Richtung Arbeitsmarkteinstieg setzen. Ergänzend dazu stellt der ÖIF zahlreiche kostenlose Angebote für Asylberechtigte und ukrainische Vertriebene zur Verfügung, um sie beim berufsbegleitenden Deutschlernen weiter zu unterstützen, wie etwa über die die kostenlose Deutschlernplattform sprachportal.at.“



Weitere Infos zum Stellenmarkt gibt’s auf https://karriere.lidl.at/

Über den Österreichischen Integrationsfonds

Lokale ÖIF-Karriereplattformen in allen Bundesländern

Die vom Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) initiierten Karriereplattformen bringen Unternehmen und arbeitssuchende Asylberechtigte zusammen. Betriebe, die auf der Suche nach Arbeitskräften sind, können ihre Beschäftigungsmöglichkeiten potenziellen Bewerber/innen auf der Karriereplattform in den ÖIF-Integrationszentren oder direkt in den Betriebsstätten vorstellen. Teilnehmer/innen können sich direkt vor Ort für offene Stellen bewerben und Gespräche mit potenziellen Arbeitgebern sowie Recruiter/innen führen. Die ÖIF-Karriereplattformen finden laufend in ganz Österreich statt.

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits über 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einen der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

