Österreichischer Welterbetag 2023

Auch 2023 steht der 18. April als "Österreichischer Welterbetag" ganz im Zeichen der Kultur- und Naturerbestätten von außergewöhnlichem universellen Wert und zeigt auch in diesem Jahr wieder: "Welterbe ist mehr..."

das UNESCO-Welterbe macht nicht nur den Reichtum des Kultur- und Naturerbes deutlich - seine Bewahrung ist auch ein wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ob als Zeugnisse der Geschiche, Wissenspeicher oder Hotspots kultureller Vielfalt und der Biodiversität stellen die Kultur- und Naturerbestätten eine unermessliche und unwiederbringliche Ressource dar. Diese für kommende Generationen zu bewahren steht im Zentrum der Bemühungen des UNESCO-Welterbes.

Die UNESCO-Welterbekonvention ist das bedeutendste internationale Instrument zum Schutz des gemeinsamen Kultur- und Naturerbes der Menschheit. Ziel dieses globalen Unterfangens ist die Bewahrung einzigartiger Denkmale, Orte und Stätten der Natur- und Menschheitsgeschichte.

Die 12 Österreichischen Welterbestätten begehen seit 2021 den Österreichischen Welterbetag, um nicht nur das Welterbe in Österreich zu präsentieren, sondern auch um Bewusstsein für die Herausforderungen und Notwendigkeiten der nachhaltigen Bewahrung dieser einzigartigen und sensiblen Orte zu schaffen.

Gemeinsam mit unseren Partner*innen in den Welterbestätten sowie dem Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, dem Bundesdenkmalamt, der Universität für Angewandte Kunst Wien, den Österreichischen Bundesgärten, dem Naturhistorischen Museum Wien und ICOMOS Austria lädt das Welterbe in Österreich am und um den 18. April 2023 im Rahmen eines vielfältigen Programmes zum Entdecken ein:

Zum Programm: www.welterbetag.at

Wir möchten Sie daher herzlich einladen, gemeinsam mit uns und den Österreichischen Welterbestätten am 18. April den "Österreichischen Welterbetag 2023" zu begehen!



Dr.in Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, über den Österreichischen Welterbetag:

"Am 18. April wird das Welterbe in Österreich wieder vor den Vorhang geholt. Die 12 Welterbestätten stehen dabei nicht nur für sich, sondern für das weltweite Netz an Denkmalen, Orten und Landschaften, die den unglaublichen Reichtum und die beeindruckende Vielfalt des Kultur- und Naturerbes dieser Erde deutlich machen. Diesen Reichtum zu bewahren ist eine große – und zunehmend herausfordernde – Aufgabe. Der 18. April soll als Welterbetag dazu beitragen, die Sensibilität für diesen uns allen zuteilwerdenden Auftrag zu stärken. Ich danke all den engagierten Personen in den Österreichischen Welterbestätten, die diesen Tag gemeinsam gestalten und das Welterbe immer wieder aufs Neue erlebbar machen."

Staatssekretärin Mag.a Andrea Mayer zum Österreichischen Welterbetag:



"Es freut mich sehr, dass die Österreichischen Welterbestätten den „Österreichischen Welterbetag“ bereits zum dritten Mal gemeinsam begehen. So wird am 18. April 2023 nicht nur auf das Welterbe unseres Landes in all seinen Facetten aufmerksam gemacht, sondern auch das Engagement für den Erhalt dieser einzigartigen Kultur- und Naturdenkmale gewürdigt. Diese außergewöhnlichen Stätten sind historische Monumente und deren Bewahrung und Schutz ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Denn der universelle Wert dieser Denkmale ist, über nationale Grenzen hinweg, für gegenwärtige und künftige Generationen von allgemein gültigem Wert. Ich danke allen, die sich für die Umsetzung der Welterbekonvention in Österreich und für die Erhaltung unserer Welterbestätten einsetzen und die diesen besonderen Tag ermöglichen."

