LET'S SEA HUA HIN AL FRESCO RESORT***** LUXURIÖSES BOUTIQUE HOTEL MIT NACHHALTIGEM CHARAKTER

Umweltbewusstsein auf höchstem Niveau

230 km südwestlich von Bangkok liegt die beliebte Küstenstadt Hua Hin, welche für ihren authentischen Charme und entspannte Atmosphäre bekannt ist. 1926 wurde sie durch den Standort des königlichen Sommerpalastes bekannt und zählt mittlerweile zu einem angesagten und beliebten Urlaubsdomizil.



Direkt am feinen Sandstrand, südlich des Stadtzentrums im Stadtteil Takieb, liegt das Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort*****, das sich durch sein thailändisches Flair auszeichnet. Das Resort vereint luxuriöse Ausstattung mit exzellentem Service und romantischem Ambiente. Die Kombination aus zeitgenössischem Zauber und authentischen Traditionen machen das Resort zu einem unvergleichbaren Erlebnis der Entspannung und Ruhe. Von romantischen Spaziergängen in unberührter Natur über planschen im legendären Pool bis hin zu ausgezeichneter Kulinarik wird dem Gast hier alles geboten.



Im Herzen des Resorts befinden sich 40 luxuriös ausgestattete Suiten mit 10 Twin- Einzelbetten und 30 Super-Kingsize-Betten. Die 20 traumhaften Moondeck Al Fresco Suiten besitzen neben hochwertiger Einrichtung auch eine romantische Dachterrasse mit Whirlpool und einen direkten Zugang zum Pool. 20 einladende LaZzzzz-Suiten ermöglichen vom privaten Pier aus einen direkten Zugang zum 120 Meter langen und spektakulären Lagunenpool.



Das idyllische Let’s Sea Hua Hin’s Beach Restaurant mit Meerblick und umgeben von einem zauberhaften Ambiente, lädt seit 15 Jahren zu kulinarischen Genussmomenten und exotischen Getränken ein. Lokale bis internationale Gerichte sowie erstklassige Weine und exotische Cocktails warten hier auf Feinschmecker aller Art. Die Breeze Bar mit fantastischem Poolblick sorgt für Wohlfühlambiente pur. Für ein kühles und schattiges Plätzchen, um Snacks und erfrischende Getränke zu genießen, sorgt die Sand-Lounge. Luxus und Exklusivität zeichnen den Z-Luxe-Club aus. Hier genießen Gäste aussergewöhliche Services wie verlängerte Servicezeiten, gourmethafte Kreationen oder ein kostenloses Shuttleservice zwischen Resort und dem Stadtzentrum. Das Resort ist berühmt für seine außergewöhnliche Küche und seine Barfuß-Luxusromantik, gepaart mit modernem Design und exquisiter Ausstattung.



Über der Lobby, in einem offenen Spa-Garten, befindet sich das entspannende Gaia Spa, das sich durch klimatisierte und schallisolierte Behandlungsräume auszeichnet. Durch die Verwendung hochwertiger Massageöle, die von lokalen Aromachologen kreiert werden, sind die Öle hypoallergen und mit dem Duft von Bio-Essenzen versehen und somit auch für besonders empfindliche Haut geeignet.



Sportbegeisterte kommen im Fitnessstudio voll auf ihre Kosten. Hochmoderne Trai- ningsgeräte, Freihantel- und Bodenübungen sowie Thaiboxen, Yoga, Stretching und Aqua Aerobic stehen kostenlos zum Auspowern und Relaxen zur Verfügung. Privatunterricht kann gegen Gebühr gebucht werden. Das Herzstück des Resorts ist der grandiose Pool mit 120 Metern Länge und 10 Metern Breite.



Als besonderes Highlight gilt der fünf Kilometer lange Strand, welcher auch für Einheimische ein beliebtes Ziel ist. In den zentralen und nördlichen Teilen belebt, findet man den Strand in Hotelnähe oft ruhig und fast leer vor, weshalb er als perfekter Rückzugsort für Erholung oder einen romantischen Spaziergang dient. Abenteurer und Kulturinteressierte finden im königlichen Sommerpalast Klai Kang Won, dem Strandpalast Marukhathaiyawan, dem Sam-Roi-Yod-Nationalpark, dem Pa-La-U-Wasserfall oder dem Nationalpark Kaeng Krachan zahlreiche Freizeitaktivitäten und kulturelle Sehenswürdigkeiten, die eindrucksvoll erlebt werden können. An der Südspitze des Hauptstrandes von Hua-Hin lohnt sich ein Besuch zum Khao Takieb, dem Essstäbchenberg. Der Cicada Weekend Market stellt eine neue Attraktivität in Hua Hin dar und befindet sich in der Nähe des Resorts. Er ist ein fabelhafter Ort, um lokale Souvenirs zu kaufen, zeitgenössisches Kunsthandwerk zu erleben oder sich einen schnellen Snack zu gönnen. Hua Hin gilt als Paradies für Golfer. Viele Weltklasse-Golfplätze, wie der Royal Hua Hin Golfplatz, liegen innerhalb von 30 Autominuten vom Resort entfernt und befinden sich oft direkt am Meer oder eingebettet zwischen tropischen Ananasfarmen und baumbewachsenen Hügeln. Das Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort***** hält aber auch innerhalb des Resorts erstklassige Freizeitmöglichkeiten bereit, wie einen Thai-Kochkurs im Freien, Lotusblumenfalten oder eine lokale Frühstückstour in Hua Hin.



Als stolzer Empfänger internationaler Auszeichnungen gehört das Hotel bei TripAdvisor 2022 zu den TOP 1% der besten Hotels weltweit und wurde nach ISO14001 zertifiziert. Diese Auszeichnung steht für den weltweit offiziellen Standard ökologischer Praktiken im Resort.



Genießen Sie die hervorragende Küche und das außergewöhnliche und luxuriöse Design im Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort*****. Romantik der Superlative und Erholung auf höchstem Niveau erwarten Sie! Alle weiteren Infos unter: www.letussea.com



5.031 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com