2. Themen PK der WIRS am Freitag 17.3. 10 Uhr im Shakespeare

Stellen Sie sich vor: Wir haben eine eklatanten Mangel an Pädagogen. Trotzdem entlässt die Bildungsdirektion Pädagogen, die während der Corona Pandemie den Kindern Möglichkeiten gegeben haben, ohne Maske zu atmen und sieht zu, dass eben solche Pädagogen keinen Job mehr bekommen. In den Schulen sind volle Klassen bei wenig Pädagogen. Und Eltern, die ihre Kinder im Heimunterricht oder als Freilerner unterrichten werden von der Bildungsdirektion via Jugendamt vor Gericht gezerrt. Sie denken, das gibt es nicht?

Willkommen in Salzburg im März 2023. wir dürfen Sie recht herzlich zu unserer Pressekonferenz zum Thema Bildung am kommenden Freitag, den 17.3.2023 um 10h im Lokal Shakespeare, Hubert Sattler Gasse 3, 5020 Salzburg einladen. Unsere Lösungen zum Thema Bildung auf Landesebene Salzburg werden wir Ihnen präsentieren. Ebenso kommen Menschen zu Wort, die von der Bildungsdirektion und der zuständigen Landesrätin Gutschi systematisch in ihrer Existenz bedroht wurden.

