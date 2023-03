Chapter 4 ist auf Erfolgskurs und erweitert Geschäftsleitung

P R E S S E I N F O Chapter 4 ist auf Erfolgskurs und erweitert Geschäftsleitung Die Wiener Kommunikationsagentur holt mit Sigrid Prager-Kuhn starke Unterstützung an Bord.

Wien, 14.03.2023: Seit über 12 Jahren ist Chapter 4 in Österreich sowie in Zentral- und Südosteuropa mit einem Netzwerk von 10 eigenen und weiteren Partner-Agenturen aktiv. Mit über 80 Mitarbeiter:innen ist Chapter 4 das erfolgreichste Agenturnetz in CEE/SEE, das von Wien aus gesteuert wird. Das Leistungsportfolio umfasst strategische Kommunikationsberatung, alle Bereiche der Unternehmens- und Markenkommunikation inklusive Arbeitgeberpositionierung, Krisenkommunikation, Social Media Betreuung und PR. Für den Schwerpunkt digitales Storytelling steht unter anderem ein eigenes Video- und Fotostudio zur Verfügung. Ergänzend entwickelt und verwirklicht die Agentur Kommunikationskonzepte im Bereich Nachhaltigkeit und bietet Public Affairs Beratung.

Gegründet wurde Chapter 4 im Jahr 2010 von Severin Heinisch und Boris Beker. Seit damals betreut ein agiles und kompetentes Team Unternehmen und Organisationen verschiedenster Branchen, in Österreich unter anderem REWE International, STRABAG, Soravia, IMMOFINANZ, Borealis, Bio Austria, Ludwig Reiter, Upfield, VIECC Vienna Comic Con, Hewlett Packard Enterprise, Tricentis oder MediaMarkt Österreich. Im vergangenen Jahr wurden neue Etats wie die international führenden Technologieunternehmen msg Plaut und AT&S gewonnen. Seit Anfang dieses Jahres steht auch die Firma Schrenk mit der Einführung des innovativen Fertigteilhauses ZiKK 2.0 auf der Kundenliste.

Der stetig wachsenden Nachfrage wird Chapter 4 mit der Erweiterung des Führungsteams gerecht. So ist Sigrid Prager-Kuhn ab sofort als geschäftsführende Partnerin in Österreich gemeinsam mit den Gründern aktiv. Die erfahrene Kommunikationsexpertin und Unternehmensberaterin hat ihre Karriere vor über 20 Jahren gestartet und verantwortete bei internationalen Organisationen Kommunikations- und Nachhaltigkeitsagenden sowie Public Affairs Themen. Unter anderem hat sie bei debra-austria, der Hilfsorganisation für die Schmetterlingskinder, Broadvision, MediaMarktSaturn oder Upfield D-A-CH diese Bereiche erfolgreich entwickelt und geprägt.

„Spontanität gepaart mit Fachkompetenz, strategischem Denken und strukturiertem Arbeiten bei einer empathischen Grundhaltung und gesunder Neugierde sind für mich in der Kommunikations- und Unternehmensberatung essenziell!“, so Sigrid Prager-Kuhn. Sie bekräftigt weiter: „Darauf setze ich in meinem professionellen Tun und ich freue mich, dies in die Weiterentwicklung von Chapter 4 einzubringen!“

„Mit Sigrid Prager-Kuhn begrüßen wir eine kompetente Persönlichkeit im Führungsteam von Chapter 4, um mit geballter Kraft unseren Erfolgskurs weiter zu verfolgen“, so Gründer Severin Heinisch.

Boris Beker, Managing Partner der Chapter 4 Group ergänzt: „Wir überzeugen bei Chapter 4 seit Jahren international mit einem vielseitigen und kreativen Team, und mit unserem evidenz-basierten Kommunikationsansatz. Digitale Aspekte, KI-Konzepte und Storytelling im Videoformat sind dabei ebenso zentral wie Social Media und klassische Kommunikationstools. Wir freuen uns mit dem neuen Führungsteam in Österreich die Stories unserer Kunden zu gestalten, und sie bedarfs- und zielgerecht zu beraten“.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis Chapter 4

Boris Beker, Managing Partner

Tel. +43 1 353 24 24 11

Email: b.beker@chapter4.eu