Pressekonferenz am 30. März 2023 im Congress Innsbruck: Frühjahrtagung der Österr. Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie

Medieneinladung: Pressekonferenz zur Frühjahrstagung 2023 der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie

Vom 30.3. bis 1.4.2023 findet im Congress Innsbruck die Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer Pflegepersonen (AHOP) statt. Knapp 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Die Veranstaltung steht unter dem Vorsitz von OeGHO Tagungspräsident Prim. Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll und AHOP-Präsident Harald Titzer, BSc, MSc.

Das diesjährige Treffen steht unter dem Motto „Neue Wege suchen“. Konkret geht es um das Ausloten und Beschreiten innovativer Zugänge etwa in Bereichen der Kommunikation, der Therapieapplikation bis hin zum Nebenwirkungsmanagement und der interdisziplinären Zusammenarbeit. Zudem wird der Ausbildung und Karriereentwicklung eine eigene Schiene gewidmet. Die OeGHO Arbeitsgruppe YHOGA (Young Hematologists & Oncologists Group Austria) nimmt sich diesem insbesondere für Studentinnen und Studenten relevanten Teil des Fachbereichs an.

Im Rahmen eines Mediengesprächs am Donnerstag, 30. März, um 9 Uhr, werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Fachtagung präsentiert. Insbesondere die zunehmenden Herausforderungen in der Versorgung von Menschen mit Krebs – hierzu werden Maßnahmen zur Implementierung des europaweit bewährten Konzeptes Cancer Nurse vorgestellt. Die Zahl der Menschen mit Krebserkrankungen wird auch in Österreich deutlich ansteigen – in zehn Jahren ist mit rund 40% mehr Fallzahlen in den Fachambulanzen zu rechnen. Effiziente Therapien und die erhöhte Überlebensrate bedingen eine Alterung dieser Patientinnen und Patienten. Cancer Nurses ermöglichen eine deutliche Optimierung der bedürfnisorientierten Versorgung bei onkologischen Erkrankungen.

Einen weiteren Programmpunkt am ersten Veranstaltungsabend bildet die Wahl des OeGHO Vorstands. Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll (Krankenhaus St. Vinzenz Zams) und Univ.-Prof. Dr. Dominik Wolf (Med Universität Innsbruck) wurden für die Vorstandspositionen Präsident und Vizepräsident nominiert. Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses erfolgt am 31. März.

Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz am 30. März 2023, um 9 Uhr, in den Congress Innsbruck (Saal New Orleans) ein und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Gesprächspartner:

Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll, Krankenhaus St. Vinzenz Zams, OeGHO Vizepräsident, Kongresspräsident 2023

Thema: Tagungsinhalte, Schwerpunkte

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe, 1. Medizinische Abteilung Klinikum Ottakring, Wien, OeGHO Präsident

Thema: Herausforderungen in der Versorgung von Menschen mit Krebs – Initiative Cancer Nurse

Harald Titzer, BSc, MSc, Universitätsklinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums AKH Wien, AHOP Präsident

Thema: Herausforderungen in der Versorgung von Menschen mit Krebs – Initiative Cancer Nurse

