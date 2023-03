Klimaschonender Transport direkt ab Werk – Katzenberger setzt auf Schiene

Klimaschonender Transport direkt ab Werk – Katzenberger setzt auf Schiene Der Tiroler Betonfertigteilhersteller Katzenberger setzt beim Tübbing-Export in die Schweiz auf nachhaltige Logistik per Bahn und spart 4.100 LKW-Fahrten ein.

Die Katzenberger Fertigteilindustrie GmbH, ein Unternehmen der Kirchdorfer Unternehmenssparte Concrete Solutions, liefert seit Anfang 2021 Tübbinge für die Sanierung des Kerenzerberg Autobahntunnels in Filzbach, Kanton Glarus, in der Schweiz. Die vorgefertigten Betonelemente werden für die Versteifung im Tunnelbau als Außenschalen eingesetzt. Der Großauftrag wird mit Ende 2022 abgeschlossen sein.

Die Tübbinge werden am werkseigenen Gleisanschluss der Niederlassung Wiesing per Portalkran direkt auf die Schiene verladen. Wöchentlich wird ein Zug mit 20 beladenen Waggons in Richtung Schweiz versandt. Durch den Zugtransport können bei einem Auftragsvolumen von insgesamt 60.000 Tonnen in Summe rund 4.100 LKW-Fahrten (inkl. Leerfahrten) eingespart werden.

„Ein umweltschonender Transport, möglichst aus einer Hand, war von Anfang an zentral für uns“, so Katzenbergers Geschäftsführer Stefan Kizlink. Als langjähriger Logistikpartner wurde die ÖBB Rail Cargo Group mit der Komplettlösung beauftragt. RCG Sales Vorstand Gottfried Eymer bekräftigt: „bei diesem Großprojekt kommt das Know-how der ÖBB Rail Cargo Group perfekt zum Einsatz. Diese End-to-end-Logistiklösung beim Transport der Tübbinge von Tirol in die Schweiz hat Vorbildcharakter.“

Ein eigener Bahnanschluss am Werk zählt mittlerweile zu den entscheidenden Bieterkriterien, nicht nur im „Bahnland Schweiz“. Mit dem Bahnanschluss ab Lagerplatz ist das Potenzial an nachhaltiger Logistik aber noch nicht ausgeschöpft. „Auch die Anlieferung der wesentlichen Rohstoffe soll in Zukunft auf die Bahn umgelagert werden“, so Kizlink.

Über Katzenberger Fertigteilindustrie GmbH

Das Unternehmen ist der westlichste Standort der Kirchdorfer Group in Österreich und hat seine Kernkompetenzen auf Produkte im Bereich Tiefbau, Straßenbau und Tunnelbau gerichtet. Neben serieller und maschineller Fertigung deckt das Unternehmen ebenfalls Produkte im Bereich Sonderfertigung in den westlichen Bundesländern ab. Seit 2015 ist Katzenberger Fertigteilindustrie auch Zulieferer des Brenner Basistunnels, der für den Güter- und Personenverkehr längsten unterirdischen Eisenbahnverbindung der Welt.

Weitere Information: www.katzenberger.at

Über Kirchdorfer Concrete Solutions

Die Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, auch Kirchdorfer Concrete Solutions genannt, bündelt alle Fertigteil-Aktivitäten der international tätigen Kirchdorfer Group. In dieser Sparte erfolgt die Produktion von Systembauteilen aus Beton für verschiedenste Anwendungsbereiche. Kunden aus den fünf Kernproduktbereichen Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Straße, Bahn und Tunnel verlassen sich auf intelligente Produktinnovationen und seit Jahrzehnten bewährte Qualität. Die Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH erzielt einen durchschnittlichen Jahresumsatz von über 250 Millionen Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Ingrid Weixelbaumer

Kirchdorfer Group Services GmbH

Pressereferentin

Telefon: +43 660 88 78 436