Presse-Info: Weltnierentag - Neuer Patientenbericht liefert wichtige Daten

Neuer Patientenbericht liefert wichtige Daten, um Millionen Menschen mit chronischer Nierenerkrankung und Typ-2-Diabetes eine frühere Intervention zu ermöglichen · Neue europaweite Umfrage, die erste ihrer Art, untersucht die Lebensrealität von Menschen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) und Typ-2-Diabetes (T2D). · Fast ein Drittel der deutschen Patient*innen geben an, dass CKD ihre Karrierechancen einschränkt und 43 % befürchten, dass sie zur Belastung für ihre Angehörigen werden könnten · Expert*innen fordern jährliche Tests des Albumin-zu-Kreatinin-Verhältnis im Urin (UACR) und der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR), stärkeres Nachdenken über die Aufklärung der Patient*innen und regelmäßige Überwachung der psychischen Gesundheit der Patient*innen

Am heutigen Weltnierentag werden die Ergebnisse einer neuen, europaweiten Umfrage, die die Lebensrealität von Menschen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) im Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes (T2D) untersucht, in einem Bericht veröffentlicht. Der Bericht, der von der European Kidney Patients Federation (EKPF) in Zusammenarbeit mit der Bayer AG entwickelt wurde, hebt die wahren Auswirkungen hervor, die CKD auf alle Aspekte des Lebens von Patient*innen hat und liefert besorgniserregende Daten über das Patient*innenbewusstsein und Verzögerungen bis zur Diagnose.

Den Report finden Sie online auf der EKPF-Website: https://ekpf.eu/report-realities-of-living-with-ckd/

Dieser Bericht „The realities of living with CKD: People with CKD and T2D speak up“ wirft ein willkommenes Licht auf die unerfüllten Bedürfnisse und Patientenerfahrungen von 500 Patient*innen - von der Diagnose bis zur Dialyse - in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien. Über die Hälfte der Befragten (54 %) gab an, vor der Diagnose nichts über CKD gewusst zu haben, trotz des bekannten Zusammenhangs zwischen T2D und CKD. Und in Bezug auf die Diagnose hatte mehr als ein Drittel (38 %) Symptome seit mehr als sechs Monaten, bevor ihre CKD entdeckt wurde. Da CKD in den frühen Stadien normalerweise symptomfrei ist, deuten die Ergebnisse darauf hin, dass viele Menschen über einen beträchtlichen Zeitraum nicht diagnostiziert wurden.

„Durch die Zusammenarbeit mit dem EKPF bei diesem Bericht bemühen wir uns, die Probleme hervorzuheben, mit denen Patient*innen und medizinisches Fachpersonal, das an ihrer Reise beteiligt ist - von Hausärzt*innen, Nephrolog*innen, Kardiolog*innen und Diabetolog*innen -konfrontiert sind. Wenn sie unkontrolliert und unbehandelt bleibt, kann CKD ein fortgeschrittenes Stadium erreichen, was zu einem Verlust der Nierenfunktion und einem höheren kardiovaskulären Risiko führt. Wir hoffen, dass diese neuen Erkenntnisse zu einer früheren Intervention und einem besseren Management ermutigen und ein besseres Verständnis dafür fördern, wie Patient*innen besser unterstützt werden können“, sagte Dr. Richard Nkulikiyinka, Head of Cardiology, Nephrology & Pulmonology bei Clinical Development & Operations, Bayer Pharmaceuticals.

Gemäß internationalen Richtlinien sollten alle Menschen mit T2D mindestens einmal jährlich getestet werden, wobei sowohl ein Urin-Albumin-zu-Kreatinin-Verhältnis (UACR) als auch ein Test der geschätzten glomerulären Filtrationsrate (eGFR) verwendet werden. Die Überwachung von Patient*innen mit einer Kombination beider Tests zeigt nicht nur das Ausmaß der erlittenen Nierenschädigung, sondern auch das Risiko kardiovaskulärer Komplikationen. Durch die Zusammenarbeit zur Priorisierung der Nierengesundheit von Menschen mit T2D können multidisziplinäre Behandlungsteams dazu beitragen, häufigere Tests und damit eine rechtzeitige Überweisung und Behandlung von CKD zu gewährleisten.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Presse-Information und Info-Grafik.

COR-KER-AT-0010-1 03/2023

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Stephanie Suchentrunk

Bayer Austria GmbH

PR-Managerin

Telefon: +43 676 55 23 146

E-mail: stephanie.suchentrunk@bayer.com

Website: www.bayer.at