Erster MediaMarkt Xpress in Österreich

Erster MediaMarkt Xpress in Österreich Der neue Standort in Leibnitz setzt auf das innovative Storeformat

Vösendorf, 9. März 2023 – Die Expansionsoffensive der Nummer 1 in Sachen Consumer Electronics geht in die nächste Runde. So eröffnet nicht nur ein neuer Standort in der Südsteiermark, auch ein neues Storeformat hält damit erstmals in Österreich Einzug. Bei MediaMarkt Xpress, so der Name des zukunftsweisenden Konzepts, erwartet Kunden eine große Auswahl an Produkten aus allen Warenbereichen und das umfassende Serviceangebot von MediaMarkt auf einer kompakten Verkaufsfläche – unter dem Dach eines Handelspartners oder im lokalen Einkaufszentrum. Eine Bereicherung für all jene Kunden, die bequem und einfach neben ihren Erledigungen die neuesten Tech-Produkte shoppen möchten. Auch eine Smartbar mit allen Services von MediaMarkt ist im neuen Storeformat integriert. Am Pick-up Point können Onlinebestellungen rasch und bequem abgeholt werden.

Mit der Eröffnung des neuen MediaMarktes in Leibnitz ist nun auch die Südsteiermark für den Technik-Riesen kein unerschlossenes Gebiet mehr. Direkt im EKZ Weinland quartiert sich der 53. MediaMarkt Standort Österreichs ein und eröffnete heute um 8 Uhr erstmals die Tore für alle Tech-Fans der Region. Mit der Neueröffnung feiert die Nummer 1 aber noch eine weitere Premiere: Der MediaMarkt wurde als erster Standort in Österreich im innovativen Xpress-Format errichtet.

Xpress: Technikeinkauf bequem und in der Region

Kompakter und zugleich ausgestattet mit einem riesigen Produktangebot, allen Services und natürlich umfassender Beratung präsentiert sich der neue MediaMarkt in Leibnitz, der nach dem neuen Storeformat Xpress aufgebaut wurde. Das neue Konzept von MediaMarkt konzentriert sich auf Kunden, die einen einfachen und bequemen Einkauf in der Region bevorzugen. Um diesen Anspruch zu erfüllen, sind Xpress-Märkte direkt in lokalen Einkaufszentren oder als Shop-in-Shop-Lösung bei Handelspartnern angesiedelt. Für Kunden dient der Markt somit als Elektro-Nahversorger der Region und der Einkauf lässt sich optimal mit anderen regelmäßigen Einkäufen verbinden.

Das Xpress-Format hat sich in Ungarn und der Türkei schon bestens bewährt, weshalb man nun auch in Österreich diesen Schritt gehen möchte. „Mit dem neuen Xpress Format gehen wir bewusst auf regionale Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden ein. Wir ergänzen die etablierten Markt-Konzepte dabei um ein dynamisches und kompaktes Einkaufserlebnis, bei dem Beratung, Convenience und Service ebenso wichtig sind wie die Möglichkeit, auf einen Blick die neueste Technik zu shoppen. Kurz gesagt: Mit MediaMarkt Xpress in Leibnitz eröffnen wir einen hochmodernen Markt, der optimal der Region entspricht und die lokalen Technik-Anforderungen der Menschen in allen Lebensbereichen rundum erfüllt“, so Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich.

Omnichannel-Shopping aus einer Hand

Auf ca. 900 m² Einkaufsfläche und mit einem Tech-Sortiment, welches rund 6.000 mitnahmebereite Produkte umfasst, finden Kunden bei MediaMarkt in Leibnitz auch jede Menge ausgestellte Ware zum Angreifen und Testen. Bei der Sortimentsgestaltung wurde großer Wert auf regionale Anforderungen und Besonderheiten gelegt. So findet neben einer großzügigen Haushaltsabteilung auch eine Smartbar Platz, an welcher die Kunden vom bekannt umfangreichen MediaMarkt-Serviceangebot profitieren. Von praktischen Liefer-, Montage- und Installationsdiensten über rasche Reparaturleistungen bis hin zu Startklar- und Geräteschutzpaketen. Ein weiterer Vorteil stellt die nahtlose Einbindung des Marktes ins Omnichannel-Netz darf, wodurch der Zugriff auf die gesamte Produktvielfalt jederzeit gesichert ist. Ein zentraler Pick-up Point rundet das Angebot ab. Click & Collect Bestellungen können so rasch und ohne Umwege abgeholt werden – sind Produkte lagernd sogar innerhalb von nur 30 Minuten!

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at