DEPOT - Neue Filiale in Mattighofen

Niedernberg, 9. März 2023 - Der Deko- und Einrichtungsspezialist DEPOT eröffnet am Mittwoch, 15. März, eine neue Filiale im MCenter Einkaufszentrum Mattighofen. Auf rund 476 Quadratmetern bietet die Filiale in der Brauereistraße 1 ein saisonal wechselndes Angebot an hochwertigen Wohnraum-Accessoires, Möbeln und Dekorationsartikeln, die ein trendiges, modernes Design mit Wohlfühl-Faktor garantieren.

Weiteren Informationen zu DEPOT finden Sie unter: www.depot-online.de

Über DEPOT

Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

