ipuro - Essentials Europakollektion trifft Herbal Garden

Essentials Europakollektion trifft Herbal Garden

Vier magische Metropolen und der wunderbare Zauber des Kräutergartens

Niedernberg, 09. März 2023 – Heute Paris, morgen Amsterdam, dann Stockholm und schließlich Lissabon: Das sind die Stationen der neuen Essentials-Linie von ipuro. Vier magische Metropolen, die in Europa zu den heißesten Zielen gehören, wenn es darum geht, pulsierendes Megacity-Leben live zu erleben. Vier höchst angesagte Hot Spots, die innerhalb der Essentials-Linie Europakollektion jetzt zu uns nach Hause oder ins Homeoffice kommen. Mit speziellen Duftkreationen von vier ganz besonderen Destinationen, die zum Träumen anregen – und vielleicht ja die Lust aufs Reisen wecken. Zusätzlich präsentiert Deutschlands Marktführer für dekorative wie innovative Raumdüfte mit ipuro herbal garden einen unverwechselbaren Ausflug durch die Aromatik eines frühlingshaften Kräutergartens. Aber der Reihe nach …

… und mitten hinein in die Hauptstadt der Liebe. Was ipuro sweet Paris ausmacht? Es ist der Duft von blühenden Magnolien, die uns Schritt für Schritt, ob auf der Avenue des Champs Elysées oder am Fuße des glorreichen Eifelsturms, begleiten. Eine Lieblingsstadt in Rosarot. Nuancen von Vanille, ein Hauch Karamell und Nelke, umspielt von floralen grünen Noten. Wie ein endloser Frühling in Paris …

… der in der niederländischen Stadt der Städte, nicht weit entfernt von der frischen Brise der Nordsee, seine Fortsetzung nimmt. Willkommen auf dem Markt der wohlduftenden Blumen, willkommen bei ipuro floral Amsterdam. Auf dem „Fiets“, mit einem Weidenkorb voller Blumen am Lenker und einem glückseligen Lächeln im Gesicht, geht es entlang der prachtvollen Grachtenhäuser. Umgeben von einem Duft wie ein Blütenmeer, mit grünen Noten, eleganter Rose und fruchtiger Frische.

Bereit zum Verlieben? Dann auf nach Skandinavien – und mitten hinein in die Stadt, die zu fast einem Drittel aus Wasserflächen besteht. Kein Wunder, dass ipuro fresh Stockholm wie eine kleine Auszeit an einem der vielen Häfen von Schwedens Hauptstadt ist. Eine Stadt, die zugleich altehrwürdig und jugendlich modern, ruhig und hip ist, wo man sich einfach nur treiben lassen kann. Der Duft: Frisch, rein und maritim – dafür sorgen schon die Zitrusnoten und ganz sanft der weiße Moschus.

Welch eine Magie! Wer einen Abstecher in Portugals Hauptstadt macht, wird garantiert bei all den Eindrücken und Einblicken eines nie vergessen: dieses spezielle Licht und diese warmen Farben. Ihren Beitrag dazu leisten die unzähligen Orangenbäume, deren Duft sich in ipuro fruity Lisboa wiederfindet. Zur frischen Frucht gesellen sich grüne Akkorde und die Kraft der Gewürze, die uns mitnehmen auf eine nie enden sollende Tour durch die Gassen der Altstadt, deren Dächer umso kräftiger gelb und orange leuchten, während die Sonne langsam untergeht.

Blumig, grün, fruchtig und frisch: Die neue Europakollektion versteht es, Akzente zu setzen. Das gelingt auch dem fünften aktuellen Frühjahrs-Newcomer auf seine Weise – mit edlen heimischen Kräutern, die unsere Nase umspielen und unsere Sinne verwöhnen. Der Essentials-Duft ipuro herbal garden ist ein wohlduftendes sommerliches Gartenbeet, in dem Rosmarin, Lavendel, Basilikum und krautige Nuancen miteinander verschmelzen. Eine Einladung, die man nicht ausschlagen kann, mit Aroma und Stil.

ipuro sweet Paris

Kopfnote: Floral, grün

Herznote: Salbei, Lilie, Veilchen

Basisnote: Vanille, Karamell, Nelke

Rückfragen & Kontakt:

Jaqueline Martin

Gries Deco Company GmbH

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com