DEPOT stellt die Outdoor-Trends 2023 vor

Draußen so richtig „aufblühen“ mit DEPOT

Alles Typ-Sache: Was in diesem Sommer Outdoor „in“ ist

Niedernberg, 9. März 2023 – Sind das nicht schöne Aussichten! Während drinnen die Heizung langsam herunterfährt, geht’s draußen hinauf – mit den Temperaturen. Zu einem schönen Zuhause, als Rückzugsort zum Relaxen und Wohlfühlen, gehört für viele auch ein stimmiger Außenbereich. Die Trends findet man bei DEPOT, dem führenden Deko- & Einrichtungsspezialisten. Modern oder minimalistisch, eher Landhausstil oder doch lieber romantisch? DEPOT stellt sie vor, die Outdoor-Typen des Jahres – und hält für jeden, ob für Garten, Terrasse oder Balkon, das Passende bereit. Dabei verschmelzen drinnen und draußen nicht selten zu einer Einheit. Das Innendesign des Wohnbereichs spiegelt sich auch außerhalb wider.

Modern Living. Laternen, Schwimmschalen und Vasen bekommen einen besonderen Schliff. Mit edlen Farben und vielfältigen Formen heben sie sich ab und setzen im stylischen Outdoor-Bereich neue Akzente. Das Windlicht Modern mit einer stattlichen Höhe von 34 Zentimetern ist ein wirklich ausgefallenes Exemplar, das weit mehr kann, als nur für romantische Lichtstimmung zu sorgen. Das elegante und zeitlose Design lässt sich optimal kombinieren. Beispielsweise mit der Vase Matt und dem dazu passenden Pampasgras.

Gemütlich? Natürlich! Sie heißen Hängenetz mit Übertopf, Laterne Haus oder Kissenhülle Stripes. Ob Landhausstil oder Boho, beide strahlen Gemütlichkeit aus und orientieren sich an traditionellen Formen, die von der Natur inspiriert sind. Nirgendwo lassen sich laue Frühlings- und warme Sommerabende besser genießen als unter freiem Himmel.

Verspielte Akzente. Das Auge wohnt mit. Wahre Hingucker sind zarte Details, die so manchen Outdoor-Bereich akzentuieren und somit veredeln. Das Solarlampion-Set ist ein heller Eyecatcher, der jeden noch so kleinen Winkel „erstrahlen“ lässt. Hinzu gesellt sich das Lichtobjekt Meadow, das das „Frühlingserwachen“ Wort wörtlich einläutet. Und wer gerne zu fernen Orten abschweift, für den bietet sich das Teelichtglas New York an. Träumen erlaubt.

Maritime Magie. Mit den Farben Blau, Weiß und Rot lassen wir die Grenzen zwischen Indoor und Outdoor verschwimmen. Sommer, Sonne und Meer lassen sich auch hier ganz einfach integrieren. Wie wäre es mit einem Tag am Meer, im eigenen Garten? Was würde sich hier besser eignen, als der Outdoor-Strandkorb im stylischen Grau oder der Outdoor-Strandkorb Svantje in den Trendfarben Braun und Beige. Und Blau, der typische Farbton von der Ostsee bis in die Karibik, dominiert auch bei der Kühltasche Streifen. Oder setzt beim Teelichtglas Seestern in zwei verschiedenen Größen seine Akzente

