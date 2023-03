Neuer MediaMarkt eröffnet in Leibnitz

Vösendorf, 8. März 2023 – Das Warten hat ein Ende: Ab morgen, 9. März, heißt der neue MediaMarkt im Einkaufszentrum Weinland alle Kunden der Region willkommen. Die Nummer 1 eröffnet in Leibnitz den ersten Standort in der Südsteiermark und präsentiert zugleich den ersten MediaMarkt Xpress, ein neues und österreichweit einzigartiges Storekonzept. Kunden erwartet eine große Auswahl an Produkten aus allen Warenbereichen und das umfassende Serviceangebot von MediaMarkt auf einer kompakten Verkaufsfläche. Mit MediaMarkt Xpress trifft ein neues, smartes Shoppingerlebnis inklusive unglaublicher Eröffnungsangebote auf die Tech-Fans der Region Leibnitz.

Mit der Eröffnung des neuen MediaMarktes in Leibnitz erschließt der beliebte Technik-Riese die Südsteiermark mit einem neuen Store-Konzept. Direkt im EKZ Weinland quartiert sich ein neuer MediaMarkt ein, und wenn die Nummer 1 feiert, jubeln auch die Kunden. Denn rund um die Eröffnung hat MediaMarkt unschlagbare Angebote in vielen Produktkategorien parat. Diese gelten von der Eröffnung am 9. März bis inklusive 11. März 2023.

Technik für jeden Alltagsbereich

Auf top-modern gestalteten 900 m² Einkaufsfläche präsentiert der 53. MediaMarkt in Österreich das bekannte, riesige Tech-Sortiment und alle Serviceleistungen in einladender Atmosphäre. Im Verkaufsraum hat die Nummer 1 die aktuellen Trends aller namhaften Markenhersteller in spannenden Themenwelten ausgestellt. Ob Smartphones, Gaming-Equipment oder TV-Area – beim neuen MediaMarkt finden Kunden Technik für jeden Lebensbereich. Ein Highlight bildet die großzügig gestaltete Haushaltsgeräte-Abteilung, in der alle Neuheiten wie z.B. von Bosch, Miele, Samsung und Dyson vor Ort angeschaut und getestet werden können. Dank einer Auswahl an 6.000 sofort mitnahmebereiten Produkten aus allen Sortimentsbereichen kommt bei MediaMarkt Leibnitz jeder Kunde auf seine Kosten.

Vielseitige Servicewelt

Ein 20-köpfiges Team steht Kunden von Montag bis Samstag beratend zur Seite und bietet fachkundige, zuverlässige Unterstützung beim Produktkauf an. An der hauseigenen Smartbar erwartet Kunden ein vielseitiges Serviceangebot, das Startklar-Dienste, Reparaturleistungen und Geräteschutz-Pakete umfasst. Auch Liefer- und Montageservices, Finanzierungsmöglichkeiten, Altgeräte-Rückkauf u.v.m. werden bei MediaMarkt Leibnitz angeboten. Nach dem Motto „Shoppen wie, wo und wann ich will“ wird Omnichannel-Shopping groß geschrieben. Ein eigener, zentral eingerichteter Pick-up Point ermöglicht die rasche und praktische Abholung von Click & Collect Bestellungen.

Xpress in Leibnitz: Technikeinkauf bequem und regional

Mit der Neueröffnung im EKZ Weinland hält ein neues Storeformat in Österreich Einzug, denn der MediaMarkt wurde im zukunftsweisenden Xpress-Format konzipiert und errichtet. Bei MediaMarkt Xpress profitieren Kunden von einer großen Produktauswahl, die alle Sortimentsbereiche umfasst, sowie dem vollen Serviceangebot – unter dem Dach eines Handelspartners oder, wie in Leibnitz, im lokalen Einkaufszentrum. Zugleich wurden bei der Planung regionale Anforderungen berücksichtigt. Die Einbindung in die Omnichannel-Welt stellt sicher, dass jederzeit aus dem vollen Sortiment geschöpft werden kann. Eine Bereicherung für all jene Kunden, die bequem und einfach neben ihren Erledigungen die neuesten Tech-Produkte shoppen möchten.

Das in Ungarn und der Türkei bereits bewährte Konzept wird nun auch in Österreich umgesetzt, um insbesondere regionalen Bedürfnissen entgegenzukommen.

„Wir freuen uns sehr, ab sofort als Elektronik-Nahversorger für alle Kunden in Leibnitz und der Südsteiermark verfügbar zu sein. Der Markt ist großartig und ermöglicht unseren Kunden Technik-Shopping in einem entspannten und zugleich hochmodernen Ambiente. Bei uns findet man nicht nur alle Produkttrends, sondern erlebt auch ein völlig neues Shopping-Konzept. Mit dem neuen Xpress-Format richten wir uns ganz nach den regionalen Kundenbedürfnissen und Anforderungen aus“, fasst Stefan Martl, Marktleiter von MediaMarkt Leibnitz, zusammen.

Standortdaten: MediaMarkt im EKZ Weinland Wasserwerkstraße 30d 8430 Leibnitz Öffnungszeiten: Montag 09:00 - 18:00 Uhr Dienstag 09:00 - 18:00 Uhr Mittwoch 09:00 - 18:00 Uhr Donnerstag 09:00 - 18:00 Uhr Freitag 09:00 - 18:00 Uhr Samstag 09:00 - 17:00 Uhr Eröffnung am 9. März bereits ab 8 Uhr!

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

