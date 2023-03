FERIENREGION HALL-WATTENS - GENUSS, ERHOLUNG UND EINZIGARTIGE NATURERLEBNISSE IM HERZEN DER TIROLER ALPEN

Erholsame und genussvolle Auszeit in der Region Hall-Wattens

Die Tiroler Ferienregion Hall-Wattens mit ihren zehn idyllischen Orten Absam, Baumkirchen, Fritzens, Gnadenwald, Mils, Thaur, Tulfes, Volders, Wattenberg, Wattens und Hall in Tirol verspricht eine außergewöhnliche und unvergessliche Auszeit in den Tiroler Alpen. Von der geschichtsträchtigen Altstadt Hall über die Swarovski Kristallwelten bis zur Münze Hall laden zahlreiche Ausflugsziele zum Genießen und Erholen ein. Kulturelle und sportliche Veranstaltungen wie Advent, Fasnacht, Osterfestival und Sportevents sowie gastfreundliche und urige Beherberungsbetriebe machen die Region zu einer ausgezeichneten Urlaubsdestination.



Besonders Genuss und Kulinarik nehmen in der Ferienregion einen hohen Stellenwert ein. Ob im sonnigen Gastgarten, im traditionellen Tiroler Gasthaus oder im exklusiven Haubenlokal: Bereits ab April können aufgrund des begünstigten Klimas die ersten regionalen Spezialitäten verkostet und geschlemmt werden. Traditionelle Bauernmärkte, genussvolle Kulinarikfeste und der wöchentliche Tiroler Schmankerl-Kochkurs sind nur einige Adressen, um gourmethaft in der Region zu gustieren. Kulinarische Köstlichkeiten der traditionellen Tiroler Küche gibt es auf der Tulfeinalm, während im Naturpark Karwendel zahlreiche Almen und Hütten wie die Thaurer Alm und die Hinterhornalm zu regionalen Köstlichkeiten, wie Tiroler Speckknödel und süssen Mehlspeisen, einladen.

Spirituosenliebhaber erhalten die einzigartige Möglichkeit, im Rahmen der Tiroler Schnapsroute, professionellen Schnapsbrennern über die Schulter zu schauen, wo regionale Produkte wie Obst, Gemüse und Zirbenzapfen zu hochwertigen Destillaten verarbeitet werden. Artenreiche Wiesen und Wälder bieten die Gelegenheit, am beliebten Kräuterspaziergang mit Kräuterpädagogin Claudia Pyka teilzunehmen. Wissenswertes über wertvolle und heilende Pflanzen steht hier ganz oben am Programm. Als Highlight dieser Tour werden Wildkräuter zu frischen Aufstrichen verarbeitet und auf selbst gebackenem Brot verkostet.



Im Sommer zeichnet sich die Ferienregion durch Wandern, Klettern, Mountainbiken und kristallklare Badeseen aus, vor allem aber zum Energie tanken und Entschleunigen. Von sportlichem Bergsteigen über Genusswandern im Karwendelgebirge, dem Inntal oder den Tuxer Alpen - die Region Hall-Wattens ermöglicht eine Viehlzahl an Freizeitaktivitäten, um die einzigartige Natur in ihren Facetten zu erleben. Das Karwendel mit seinen schroffen Kalkwänden, seiner üppigen Vegetation und den smaragdgrünen Naturbächen zieht Wanderer damit förmlich in seinen Bann. Die Natur- und Kulturlandschaft des Halltales, mit seinem jahrhundertelangen Salzabbau, macht Wanderungen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der sieben Kilometer lange Zirbenweg am Glungezer, der Hausberg der Tiroler, gilt aufgrund seiner leichten Wegführung als Highlight für die ganze Familie und ermöglicht unvergleichbare Ausblicke auf über 400 Berggipfel. Über 2.000 Meter Höhe, entlang der Waldgrenze, führt der Panoramawanderweg vom Patscherkofel bis zur Tulfeinalm am Glungezer. Besonders beliebt ist auch die Kristallwanderwoche mit mehreren geführten Wanderungen.



Neben denkwürdigen Wandergebieten, actionreichen Kletterrouten und spannenden Bikeabenteuern im Karwendel, im Inntal und den Tuxer Alpen sorgen erfrischende und kristallklare Badeseen für Erholung pur. Aufgrund bekannter Wallfahrtsorte, wie St. Magdalena im Halltal, sind Wallfahrt, Pilgertum und Sinnsuche in der Region tief verwurzelt. 14 Kraftorte, von spirituellen Stätten über Kulturdenkmäler und Naturschauplätze am Berg und im Tal, laden hier zum Kraft tanken und Innehalten ein.



Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt in der Ferienregion Hall-Wattens eine große Rolle. So können Besucher mit der Gästekarte alle öffentlichen Busse bis nach Innsbruck nutzen, für Elektroautos stehen zahlreiche kostenlose E- Tankstellen zur Verfügung und ein E-Bike-Verleihservice ermöglicht es, sich sein E-Bike bequem zur Unter- kunft liefern zu lassen.



Genussvolle Kulinarik, naturnaher Wanderurlaub oder eine erholsame Auszeit - die Region Hall-Wattens steht für einen erlebnisreichen Urlaub mit einzigartigem Flair.

Alle weiteren Infos unter www.hall-wattens.at



4.270 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com