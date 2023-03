Presseaussendung: Wir sind Salzburg WIRS

S.g. Pressevertreter:innen!

Die WIRS tritt in Salzburg landesweit zur Landtagswahl am 23.4. an.

Das Team um Pöttler/Neubauer hat seine Pressekonferenz siehe Link mit der Landesliste siehe Headerfoto der 5 Spitzenkandidat:innnen am 1.3. veranstaltet.

Falls Sie diese verpasst haben, gerne der Link zum Nachschauen: https://fb.watch/j5P4XuQzX4/

Anbei im Attachment finden Sie unsere brandaktuelle Presseaussendung zu Ihrer geschätzen redaktionellen Verwendung.

Wir senden an alle Journalist:innen Österreichs aus, weil wir nicht nur in Salzburg aktiv sind, weitere Informationen finden sie auf www.die-gelben.at.

Gerne verweise Wir auf unsere nächste Pressekonferenz am 15.3. mit der Bitte um Terminvormerkung.

viele iiebe Grüße

WIRS

Wir sind Salzburg