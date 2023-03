DEPOT feiert den Weltfrauentag

Zum Weltfrauentag – Rabatte für alle

DEPOT verschenkt 20 Prozent auf einen Lieblingsartikel

Niedernberg, 2. März 2023 – Es geht um Gleichberechtigung und um Gleichstellung, und dies seit mehr als 100 Jahren. Im Jahreskalender ist dieser Tag rund um den Globus fest reserviert. Am 8. März 2023 ist es wieder so weit: Weltfrauentag. Für alle, und nicht nur für das weibliche Geschlecht, hat DEPOT zum Anlass des Tages eine kleine Überraschung parat: Auf einen Lieblingsartikel gibt es in den DEPOT-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz satte 20 Prozent Rabatt. Die Aktion zum Weltfrauentag des führenden Deko- und Einrichtungsspezialisten gilt ausschließlich am 8. März zu den bekannten Öffnungszeiten.

Über DEPOT

Die Gries Deco Company GmbH, mit den starken Marken DEPOT, ipuro und ROOMS by DEPOT, gehört heute zu den großen Deko- und Einrichtungsspezialisten im deutschsprachigen Raum. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 6.500 Mitarbeiter und hat 500 DEPOT Filialen (inklusive Partner) in Deutschland, Österreich und der Schweiz geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Jaqueline Martin

Gries Deco Company GmbH

E-mail: Presse_Depot_AT@g-d-c.eu

Website: www.g-d-c.eu | www.depot-online.com