WoodRocks gibt Hoffnungsträgern ein Zuhause

WoodRocks gibt Hoffnungsträgern ein Zuhause

Lösungsanbieter für mehrgeschossige Wohnanlagen in Holzbauweise schließt Partnerschaft mit der gemeinnützigen Hoffnungsträger Stiftung.

Bregenz/Leonberg (D), 2. März 2023 – „Wir schließen eine starke Partnerschaft für modernen Wohnbau, für die Menschen und zu fairen Preisen.“ Mit diesen Worten besiegelte Marcus Witzke, Vorstand der Hoffnungsträger Gruppe, die Beteiligung am Vorarlberger Holzbauspezialisten WoodRocks Bau GmbH. „Zukünftig können wir für Kommunen und Wohnbaugesellschaften noch besser anspruchsvollen, modernen und bezahlbaren Wohnraum schaffen, der im Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar ist.“

Die Hoffnungsträger und ihr Tochterunternehmen Hoffnungsträger Projektentwickler GmbH (htp), beide mit Sitz in Leonberg bei Stuttgart, werden mit der Partnerschaft ihr Angebot für Städte und Gemeinden weiter ausbauen, die leistbaren und nachhaltigen Wohnraum für ihre Bevölkerung benötigen. Ein Schwerpunkt der Stiftungsarbeit liegt in Deutschland auf integrativen und inklusiven Wohnkonzepten. Diese bieten Platz für Familien, Paare und Alleinstehende, alte und junge Menschen, Einheimische, Zugezogene und Migranten gemeinsam unter einem Dach. Die WoodRocks Bau GmbH mit Stammsitz in Bregenz wird dafür zukünftig ihr Bausystem zur Verfügung stellen. Mit an Bord ist auch die Sohm HolzBautechnik GmbH aus Alberschwende, mit der die Hoffnungsträger bereits erfolgreich zusammenarbeiten und die die Produktion der Bauelemente übernehmen wird.

WoodRocks, ein Tochterunternehmen der Bauexperten Rhomberg Bau und Schrenk Holding GmbH wie nun auch der Hoffnungsträger, errichtet aus diesen hochwertigen, vorgefertigten Holzelementen im Systembau architektonisch ansprechende Wohnanlagen mit flexibel anpassbaren Wohnungsgrundrissen. Zum Einsatz kommt dabei auch der myblock, ein vorgefertigtes Technikmodul für mehrgeschossige Wohngebäude, das die einzelnen Badezimmer und die Technikzentrale für die gesamte Wohneinheit vereint. „Unser Fokus liegt dabei auf Holz als zentralem Baustoff, den wir aber wirklich nur dort einsetzen, wo er sinnvoll ist. Zudem auf Systematisierung und einer frühzeitigen, umfassenden Planung“, erläutert Geschäftsführer Alexander Hilbe. „Wir verstehen Bauen aber vor allem als ganzheitliches Projekt und rücken den Menschen bedingungslos in den Vordergrund – wie unser neuer Partner.“ Die Vorteile dieses Zugangs liegen für ihn auf der Hand: „Wir verbrauchen weniger Ressourcen und erreichen im Gegenzug deutliche Kosteneinsparungen, eine bessere Qualität – und glücklichere Menschen.“

Die sind nicht nur als Kund:innen und potenzielle Bewohner:innen der WoodRocks-Wohnungen glücklicher, die von dem guten Zusammenspiel von Architektur und Systematisierung sowie dem gesunden Baustoff Holz profitieren. Auch im Entstehungsprozess, von der Vorfertigung bis zur Errichtung der Wohnanlagen, kommen vornehmlich motivierte Teammitglieder zum Einsatz. „Ergänzend nutzen wir aber natürlich auch Robotik, wo sie sinnvoll ist“, so Hilbe. Mithilfe dieser digitalen Unterstützung, von LEAN-Management und durch die Vorfertigung im Werk wird die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden merklich reduziert und für Arbeitsbedingungen gesorgt, die sich in der hohen Qualität des Endprodukts widerspiegeln. „Daher sind wir auch mit Freuden die Partnerschaft mit der Hoffnungsträger Stiftung eingegangen“, schließt Hilbe. „Wie wir will die Stiftung im Spannungsfeld von steigenden Baukosten, Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit Lebensräume schaffen, die Hoffnung geben und bezahlbar sind für wirklich alle.“

Im Zuge der künftigen, engen Zusammenarbeit plant WoodRocks aktuell auch eine Vergrößerung seines Planungs- und Produktionsteams in Bregenz, Wien, Niederösterreich und Süddeutschland. Hilbe: „Wir öffnen unsere Tore für neue Mitarbeitende, die mit uns bewusst neue Wege gehen und für Verbesserung sorgen wollen.“

Über die Hoffnungsträger Stiftung

Das Anliegen der Hoffnungsträger ist es, Menschen Hoffnung zu geben und eine Perspektive zu bieten. In Deutschland geschieht dies vor allem durch den Bau bezahlbaren Wohnraums und die integrative Arbeit in den Hoffnungshäusern. Letztere wird unter anderem durch Spenden und Fördergelder finanziert. Weitere Informationen gibt es unter www.hoffnungsträger.de

Über die Hoffnungsträger Projektentwickler

ht Projektentwickler steht für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum. Mit seiner preisgekrönten Architektur bietet das Unternehmen allen Kommunen und Wohnbaugesellschaften Lösungen für bezahlbares, ästhetisches und nachhaltiges Wohnen. Weitere Informationen gibt es unter https://www.ht-projektentwickler.de

Über WoodRocks

Hinter WoodRocks stecken kompetente Bauunternehmen: die Rhomberg Bau GmbH aus Bregenz, Vorarlberg, die Schrenk GmbH aus dem niederösterreichischen Vitis sowie seit 02.03.2023 die Hoffnungsträger Stiftung als neuer Miteigentümer. Gemeinsam bieten sie mit WoodRocks einen innovativen Ansatz für Bauen und Wohnen: Aus hochwertigen vorgefertigten Holzelementen entstehen im Systembau architektonisch ansprechende Wohnanlagen - und diese mit flexibel anpassbaren Wohnungsgrundrissen. Unter Anwendung des LEAN-Prinzips werden so effektive und nachhaltige Wertschöpfungsketten geschaffen, die durch ihre hohe Prozessqualität gekennzeichnet sind und als Folge – neben der gesteigerten Flexibilität – auch Bauzeit und Baukosten maßgeblich positiv beeinflussen. Mehr Informationen finden Sie unter www.wood-rocks.com

