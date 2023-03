Pressemitteilung Lidl Österreich: Lidl ist "Official Fresh Food Partner" der UCI Radsport Weltmeisterschaften 2023

Lidl ist Official Fresh Food Partner der UCI Radsport Weltmeisterschaften 2023 Im August 2023 werden erstmals 13 UCI Weltmeisterschaften in einer Veranstaltung gebündelt. Lidl unterstützt dieses Großevent der Union Cycliste Internationale.

Vom 3. bis 13. August finden die UCI Radsport Weltmeisterschaften in Glasgow und in ganz Schottland statt. Es wird eines der größten Radsport-Events der Geschichte und vereint zum ersten Mal 13 bestehende UCI Weltmeisterschaften in einem Großereignis.

Vor diesem Hintergrund sind die UCI Radsport Weltmeisterschaften und Lidl, einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler in Europa, eine Partnerschaft eingegangen: Als Official Fresh Food Partner unterstützt Lidl alle 13 UCI Weltmeisterschaften der Veranstaltung und möchte die Bedeutung von Bewegung und einer bewussten Ernährung für einen gesunden Lebensstil hervorheben. Als Einzelhändler ermöglicht Lidl seinen Kunden verantwortungsvolle Kaufentscheidungen und bietet allen einen Zugang zu frischen und gesunden Lebensmitteln in bester Qualität zum besten Preis. Das macht Lidl zu einem zuverlässigen Partner für seine Kunden beim täglichen Einkauf.

Internationale Aufstellung und ein internationales Event

Als Unternehmen der Schwarz Gruppe ist Lidl mit über 12.000 Filialen in 31 Ländern in Europa und den USA international vertreten. Das passt perfekt zur Internationalität und Vielfalt der UCI Radsport-Weltmeisterschaften: Über 6.000 Profi- und Hobbyfahrer aus mehr als 120 Ländern werden in den 13 UCI Weltmeisterschaft gegeneinander antreten. So wie Lidl- Produkte für jeden zugänglich sind, ist Radfahren ein Sport für jedermann und für alle geeignet, die im Alltag aktiver sein wollen.



Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Über die UCI

Die Union Cycliste Internationale (UCI) wurde am 14. April 1900 in Paris gegründet und ist der weltweite Dachverband des Radsports. Sie entwickelt und betreut das Radfahren in all seinen Formen und für alle Menschen: als Leistungssport, als gesunde Freizeitbeschäftigung, als Fortbewegungsmittel und auch einfach zum Spaß. Die UCI verwaltet und fördert die zehn Radsport-Disziplinen Straße, Bahn, Mountainbike, BMX-Rennen, BMX Freestyle, Querfeldein, Trial, Indoor-Cycling, Radsport und Gravel. Fünf davon sind bei den Olympischen Spielen vertreten (Straße, Bahn, Mountainbike, BMX-Rennen und BMX-Freestyle), zwei bei den Paralympischen Spielen (Straße und Bahn) und vier bei den olympischen Jugendspielen (Straße, Mountainbike, BMX-Rennen und BMX-Freestyle). Weitere Informationen: www.uci.org

