Pressemitteilung: Größte Qualifizierungsmaßnahme bei Lidl Österreich abgeschlossen

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Größte Qualifizierungsmaßnahme bei Lidl Österreich abgeschlossen Über 650 Mitarbeiter:innen zu Filialassistenten ausgebildet Führungskräfte-Offensive: Zwei Jahre lang konnten sich Lidl-Mitarbeiter:innen aus dem Verkauf in speziellen Weiterbildungen zu Filialassistent:innen ausbilden lassen. Nun ging die größte Qualifizierungmaßnahme bei Lidl Österreich erfolgreich zu Ende. Über 650 Mitarbeiter:innen sind nun Teil der Führungsteams in den Filialen.

Lidl Österreich stellt sich mit gezielten Weiterbildungsmöglichkeiten den aktuellen Herausforderungen des modernen Arbeitsmarkts. „Die Arbeit im Handel ist herausfordernd, die Anforderungen im täglichen Geschäft steigen. Umso wichtiger, dass die Teams in unseren Filialen entlastet und gleichzeitig gestärkt werden. Mit unserer Qualifizierungsmaßnahme haben wir bestehende Führungskräfte weiterentwickelt und gleichzeitig Verkaufsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine attraktive Entwicklungsmöglichkeit geboten“, so Kinga Kökény, Leitung Talentmanagement & Engagement bei Lidl Österreich.

Insgesamt wurden über 650 Mitarbeiter:innen zu Filialassistent:innen ausgebildet. Die Ausbildung dauerte 12 Wochen. Für die Mitarbeiter:innen bedeutet das nicht nur eine Aufwertung der Position sondern auch ein dauerhaft besseres Gehalt. „Wir investieren in die Menschen in unserem Unternehmen, in die Zukunft unserer Branche und stärken die Kompetenzen unseres Filial-Führungsteams. Prozesse werden dadurch effizienter und es entstehen neue Karrierewege hin zur Filialleitung und darüber hinaus. So erhöhen wir die Bindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schaffen ein attraktives Gesamtpaket für die interne und externe Rekrutierung“, so Kökeny.

Attraktive Arbeit im Handel: Flexible Arbeitsmodelle und bessere Rahmenbedingungen

Seit Jahren legt Lidl Österreich großen Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben und setzt neben Jobsicherheit und einer fairen Entlohnung auch auf neue Arbeitszeitmodelle: Beispielsweise ist Gleitzeit ab sofort Standard für fast alle Angestellten mit Büroarbeitsplätzen, auch der Gleitzeitrahmen wurde ausgebaut und reicht jetzt von 6 bis 20 Uhr. Zusätzlich können Mitarbeiter:innen mit Büroarbeitsplätzen ab sofort jedenfalls 40 % ihrer Arbeitszeit mobil verrichten. Möglich sind je nach Arbeitsplatz und Funktion sogar bis zu 100 %. Schon in der Vergangenheit wurden gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen viele Maßnahmen umgesetzt – vom Sabbatical über eine Wiedereingliederungsteilzeit bis hin zur 6. Urlaubswoche für Mitarbeiter:innen mit Pauschalverträgen. 2022 wurde Lidl Österreich bereits zum neuen Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Österreich ausgezeichnet.

Alle Infos zu Lidl Österreich als Arbeitgeber und die direkte Möglichkeit zur Bewerbung gibt’s auf https://karriere.lidl.at

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch 2022 wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

