35. Jubiläum des ASICS Österreichischen Frauenlauf in Wien

1. März 2023, Wien – Am 4. Juni ertönt in Wien der Startgong zum 35. ASICS Österreichischen Frauenlauf, bei dem tausende Frauen und Mädchen gemeinsam an der Startlinie stehen werden. Doch dieser Lauf ist viel mehr als nur ein sportliches Ereignis – er ist ein magischer Moment, der Teilnehmerinnen aus aller Welt vereint.



"We Run To Move" lautet das Motto des Laufs, welches für Bewegung, Zusammenhalt, Stärke und positive Energie steht. Der Frauenlauf setzt gemeinsam mit allen Teilnehmerinnen ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Laufsports, den Zusammenhalt und die Kraft der gemeinsamen Bewegung.



Enno von Seht, Marketing Manager North-East erklärt die Bedeutung des Frauenlaufs für ASICS: „Der Name ASICS steht für Anima Sana In Corpore Sano, was ein gesunder Geist in einem gesunden Körper bedeutet. Seit jeher hat ASICS an die positiven Auswirkungen von körperlicher Betätigung auf das mentale Wohlbefinden geglaubt. Die Veranstalterin und Gründerin des Laufs, Ilse Dippmann, hat mit dem Österreichischen Frauenlauf etwas Einzigartiges in Wien geschaffen, das perfekt zur Philosophie von ASICS passt. Die positive Energie, die durch Bewegung entsteht, ist bei diesem Event deutlich spürbar. Aus diesem Grund ist ASICS stolz auf die intensive und starke Partnerschaft mit dem Österreichischen Frauenlauf, die nun das fünfte Jahr in Folge besteht“.



ASICS möchte an die sportlichen Erfolge anknüpfen

Nach den großartigen Erfolgen im letzten Jahr will ASICS auch in diesem Jahr an den sportlichen Erfolgen anknüpfen. Elite-Athletinnen aus der ganzen Welt werden erneut um die Podiumsplätze kämpfen und versuchen, an der Spitze mitzulaufen. Miriam Chebet, die im vergangenen Jahr den dritten Platz belegte, hat ihre Teilnahme bereits bestätigt und wird gemeinsam mit Naomi Chepngeno aus Kenia nach Wien kommen – vorausgesetzt, die Saison verläuft wie geplant. Auch Julia Mayer aus Österreich und Katharina Steinruck aus Deutschland, die im Vorjahr Bestzeiten für ihre Länder erzielt haben, werden wieder an der Startlinie stehen.

Teilnehmerinnen haben ab dem 01.03.2023 die Chance, sich online für den Lauf zu registrieren und in Wien dabei zu sein, wenn es wieder heißt: WE RUN TO MOVE. Über die Distanzen 5 oder 10 km bietet der Frauenlauf allen Teilnehmerinnen ein unvergessliches Erlebnis und eine einzigartige, magische Atmosphäre. Mehr Informationen über den 35. ASICS Österreichischen Frauenlauf am 4. Juni 2023 in Wien finden Sie hier: oesterreichischer-frauenlauf.at.

ASICS hat seinen Hauptsitz in Kobe, Japan, und ist ein führender Designer, Hersteller und Einzelhändler von Hochleistungs-Sportschuhen, Bekleidung und Zubehör. Der Name des 1949 von Kihachiro Onitsuka gegründeten Unternehmens leitet sich von dem lateinischen Sprichwort Anima Sana In Corpore Sano ("Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper") ab, das auch weiterhin die Aktivitäten der gesamten Organisation leitet. ASICS hat regionale Niederlassungen in Japan, Amerika, Europa und Ozeanien sowie in Süd-, Ost- und Südostasien und vertreibt seine Produkte in über 150 Ländern und Regionen weltweit. Das Unternehmen betreibt außerdem die Marken Onitsuka Tiger und HAGLÖFS (Outdoor). Mehr Information auf asics.com.

