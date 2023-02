Pressemitteilung Lidl Österreich: Black is back bei Lidl Connect

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Black is back bei Lidl Connect Bester Reseller-Tarif und bester Kundenservice am Mobilfunkmarkt Der beliebte „Black-Tarif“ von Lidl Connect ist zurück – mit 2.000 Freiminuten/SMS und 40 GB Downloadvolumen bei bis zu 150 Mbit Datengeschwindigkeit um unschlagbare 8,90 Euro pro Monat. Die Aktion läuft von 27. Februar bis 26. April 2023 und gilt für alle Neu- und Bestandskund:innen.

Seit dem Start 2019 ist Lidl Connect niemals teurer geworden - ganz egal ob bei Telefonie oder für Breitband Internet. Nun bringt Lidl Connect ein weiteres Highlight zurück: den streng limitierten Tarif „Black“ – mit 2.000 Freiminuten/SMS, 40 GB Datenvolumen, bis zu 150 Mbit Downloadgeschwindigkeit um 8,90 Euro pro Monat. Die Aktion läuft von 27. Februar bis 26. April und gilt für alle Neu- und Bestandskund:innen. Ein Wechsel ist kostenlos online oder via Serviceline möglich. Alle Angebote sind jeweils ein Tarif-Leben lang gültig, also immer so lange genügend Guthaben vorhanden ist.

Bereits 2022 wurde der „Black-Tarif“ im Reseller-Test des renommierten „Smartphone“-Magazins als „bester Smartphone-Tarif“ ausgezeichnet. Nun folgte die nächste Auszeichnung für den besten Kundenservice auf dem heimischen Mobilfunkmarkt.



Jetzt wechseln – einfach und ohne versteckte Kosten

Egal ob Gelegenheitstelefonierer oder Dauersurfer – bei Lidl Connect ist garantiert für jeden etwas dabei: ganz ohne Bindung, ohne versteckte Kosten und natürlich ohne Aktivierungsgebühr. Die SIM-Karten sind in allen österreichischen Lidl Filialen und online auf www.lidl-connect.at erhältlich. Lidl Connect läuft über das Netz der Hutchison Drei Austria GmbH. Für Bestellungen auf www.lidl-connect.at erfolgt der Versand von SIM-Karten und Hardware derzeit kostenlos. Die Anmeldung bzw. die Registrierung sowie die Rufnummernmitnahme funktionieren einfach und bequem über die Website.

Alle Infos zur Anmeldung und Tarifen gibt’s auf www.lidl-connect.at

