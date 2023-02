PA: Messer Austria launcht den Gasgemisch-Konfigurator für deutlich mehr Userfreundlichkeit im Bereich Spezialgase

Gumpoldskirchen, am 22. Februar 2023 Messer Austria launcht den Gasgemisch-Konfigurator für deutlich mehr Userfreundlichkeit im Bereich Spezialgase Das neue Online-Tool Gasgemisch-Konfigurator auf der Webseite von Messer Austria bietet den Usern die Möglichkeit, Gasgemische individuell zusammenzustellen und anzufragen. Dafür steht eine Auswahl an relevanten Komponenten bereit, die optimal für Gasgemische im Bereich Spezialgase für Medizin, Pharma, Labore, Universitäten, Forschungseinrichtungen geeignet sind.

Messer Austria setzt die nächsten Schritte in Richtung Digitalisierung und Automatisierung und launcht dieser Tage mit seinem Gasgemisch-Konfigurator ein neues Online-Tool auf der Unternehmens-Webseite. Damit verbessert der Industriegasespezialist seinen Service im Bereich Spezialgase für Medizin, Pharma, Labore, Universitäten, Forschungseinrichtungen und Umweltämter deutlich. Denn der Gasgemisch-Konfigurator bietet eine große Vielfalt an auswählbaren Gaskomponenten und eine komplette Übersicht über alle Gasgemisch-Kategorien an. Ein Mitarbeiter von Messer Austria überprüft dann die Eingabe, um herauszufinden, ob das geforderte Gasgemisch in der gewünschten Form auch machbar ist. Falls nicht, wird der jeweilige Kunde darüber informiert und erhält auch gleich einen bestmöglich passenden Alternativ-Vorschlag übermittelt.

Die Abwicklung am Telefon respektive per E-Mail weist oft Lücken auf, da es mitunter sehr komplex sein kann, alle relevanten Details abzufragen und zudem wichtige Informationen nicht immer kommuniziert werden. Der Gasgemisch-Konfigurator hingegen fragt automatisieret alle Details ab, sodass ein bestmögliches Gasgemisch vorgeschlagen werden kann. Unterm Strich bringt das Online-Tool allen Messer Austria-Kunden eine deutliche Zeitersparnis, da alle notwendigen Informationen vom System abgefragt werden. Typische Anwendungsbeispiele sind Prüf- und Kalibriergase für Analysegeräte.

Dieses neue Angebot ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass bei Messer Austria stets die persönliche Beratung im Vordergrund steht.

Über Messer Austria GmbH

Messer ist der weltweit größte familiengeführte Spezialist für Gase zum Einsatz in der Industrie, im Umweltschutz, in der Medizin, der Lebensmittelbranche, der Schweiß- und Schneidtechnik, im 3D-Druck, im Bauwesen sowie in der Forschung und Wissenschaft. Unter der Marke ‚Messer – Gases for Life‘ bietet das Unternehmen Produkte und Serviceleistungen in Europa, Asien und Amerika an. Das Familienunternehmen legt in der Zusammenarbeit seiner rund 11.200 Mitarbeitenden* den Fokus auf Vielfalt und gegenseitigen Respekt. Gase sind in den meisten industriellen Prozessen so wichtig wie Wasser und Strom und spielen eine bedeutsame Rolle bei ihrer Dekarbonisierung, beispielsweise durch den Einsatz von grünem Wasserstoff. Messer bietet eines der größten Produktportfolios im Markt und entwickelt und optimiert in modernsten Kompetenzzentren Anwendungstechnologien für Gase. Messer ist als pharmazeutisches Unternehmen Anbieter von medizinischen sowie pharmazeutischen Gasen und Komplettlösungen und beweist sich etwa in Pandemiesituationen als verlässlicher Anbieter lebensnotwendiger Produkte. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bad Soden bei Frankfurt. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Messer einen voraussichtlichen konsolidierten Umsatz von 3,5 Milliarden* Euro.

* Summe von Messer Group und Messer Industries, die die At Equity Beteiligung Messer Industries zu 100 Prozent beinhaltet

