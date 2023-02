PA: Messer Austria erleichtert Handwerksbetrieben mit dem neuen Online-Tool „Gas-Scout“ den Arbeitsalltag

Gumpoldskirchen, am 22. Februar 2023 Messer Austria erleichtert Handwerksbetrieben mit dem neuen Online-Tool „Gas-Scout“ den Arbeitsalltag Das neue Online-Tool Gas-Scout auf der Webseite von Messer Austria selektiert anhand der Eingaben der jeweiligen User das optimal geeignete und effizienteste Schutzgas für diverse Schweiß- und Schneidearbeiten.

Messer Austria setzt die nächsten Schritte in Richtung Digitalisierung und Automatisierung und launcht dieser Tage mit seinem Gas-Scout ein neues Online-Tool, das in puncto Schweißgase den Arbeitsalltag von Handwerksbetrieben und Heimwerkern deutlich erleichtert. Denn für jeden Werkstoff bzw. für jede Anwendung gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Schweißschutzgasen. Herauszufinden, welches Gas für das jeweilige Vorhaben am besten geeignet ist, war bis dato mit einer umfassenden und zeitraubenden Recherche verbunden.

Der neue Gas-Scout nimmt den Anwendern diese Arbeit nun komplett ab. Anhand der individuellen Eingaben der User ermittelt er unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter das optimale Schweißgas – auf Knopfdruck und innerhalb von Sekunden. Vor allem für Hand- und Heimwerker, die gelegentlich andere Materialien schweißen müssen, ist der Gas-Scout ein sehr praktisches Tool, wenn es darum geht, eine optimale und effizientere Alternative zum herkömmlichen Argon für Schweiß- und Schneidarbeiten zu finden.

Um den Service auf der Messer-Webseite abzurunden, erhalten die User zu den jeweiligen Vorschlägen zusätzliche nützliche Unterlagen wie etwa Videos über das Einstellen der Schutzgasmenge oder Poster für Schweißpositionen.

Dieses neue Angebot ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass bei Messer Austria stets die persönliche Beratung im Vordergrund steht.

Über Messer Austria GmbH

Messer ist der weltweit größte familiengeführte Spezialist für Gase zum Einsatz in der Industrie, im Umweltschutz, in der Medizin, der Lebensmittelbranche, der Schweiß- und Schneidtechnik, im 3D-Druck, im Bauwesen sowie in der Forschung und Wissenschaft. Unter der Marke ‚Messer – Gases for Life‘ bietet das Unternehmen Produkte und Serviceleistungen in Europa, Asien und Amerika an. Das Familienunternehmen legt in der Zusammenarbeit seiner rund 11.200 Mitarbeitenden* den Fokus auf Vielfalt und gegenseitigen Respekt. Gase sind in den meisten industriellen Prozessen so wichtig wie Wasser und Strom und spielen eine bedeutsame Rolle bei ihrer Dekarbonisierung, beispielsweise durch den Einsatz von grünem Wasserstoff. Messer bietet eines der größten Produktportfolios im Markt und entwickelt und optimiert in modernsten Kompetenzzentren Anwendungstechnologien für Gase. Messer ist als pharmazeutisches Unternehmen Anbieter von medizinischen sowie pharmazeutischen Gasen und Komplettlösungen und beweist sich etwa in Pandemiesituationen als verlässlicher Anbieter lebensnotwendiger Produkte. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bad Soden bei Frankfurt. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Messer einen voraussichtlichen konsolidierten Umsatz von 3,5 Milliarden* Euro.

* Summe von Messer Group und Messer Industries, die die At Equity Beteiligung Messer Industries zu 100 Prozent beinhaltet

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen richten Sie bitte an:

Messer Austria GmbH

Jürgen Steiner

Marketing und Kommunikation

T: +43 50603 217

E-Mail: juergen.steiner@messergroup.com