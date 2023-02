Paketstationen von MYFLEXBOX jetzt an BK Benzin-Kontor Tankstellen

MYFLEXBOX: Kooperation mit BK Benzin-Kontor AG Tanken, Auto waschen, smarte Paketstation nutzen

Die Deutschland-Expansion von MYFLEXBOX, dem größten offenen Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum, schreitet voran. Wer in der Augsburger Straße 13 in 82110 Germering (westlich von München) preiswert Qualitätskraftstoffe tankt, sein Auto reparieren lässt, die Waschstraße nutzt oder sich im Bistro stärkt, kann ab sofort auch die intelligente Paketstation von MYFLEXBOX nutzen. Hier können Pakete rund um die Uhr flexibel und kontaktlos eingelagert, abgeholt oder retourniert werden. Die nächsten drei Standorte sind bereits fest eingeplant: zwei im Raum Augsburg und einer in München. Weitere werden folgen.

Dieses Pilotprojekt der BK-Tankstellen ergänzt das ohnehin schon umfassende One-Stop-Shop-Angebot noch weiter.

Lukas Wieser, Co-CEO und Founder von MYFLEXBOX, meint dazu: „Wir erleichtern den Alltag sowohl von Kund:innen als auch den von E-Commerce und Paketdienstleistern. Vereinfachte Zustellung, komfortable 24/7-Einlagerungs-/Abhol- und Retourenmöglichkeiten und dazu noch die CO₂ -Einsparung durch die Reduzierung von Wegen und Zeit. Das alles ohne Kosten und Aufwand für Tankstellenbetreiber und Endkund:innen. Das ist eine echte Win-win-Situation.“



Philipp Arner, Geschäftsleiter Tankstellen bei der BK Benzin-Kontor AG, ergänzt: „Wir freuen uns unseren Kunden rund um die Uhr ein zusätzliches Serviceangebot anbieten zu können und dadurch die Attraktivität des Tankstellenbesuchs bei uns zu steigern. Die Bedienung ist einfach und unsere Tankstellenpartner sind ebenfalls begeistert vom zusätzlichen Serviceangebot, das sie ohne zusätzlichen Aufwand implementieren können.“

Auch in Deutschland: Mehrwert schaffen und Emissionen reduzieren

Die Kooperation steht am Anfang eines ambitionierten Expansionsbestrebens: MYFLEXBOX plant in Deutschland bis 2030 eine ähnliche Netzwerkdichte wie in Österreich. Bis Ende 2025 wird das Netzwerk auf rund 4.000 Paketstationen im deutschsprachigen Raum anwachsen. Deutsche Städte profitieren dabei von der intelligenten Vernetzung mit Paketdiensten, E-Commerce-Anbietern, lokaler Infrastruktur, Unternehmen und Endkund:innen. Weil alle Beteiligten durch die Nutzung von Paketstationen Zeit und unnötige Wege sparen, wird die CO₂ -Bilanz verbessert – ein wichtiger Baustein für (zukünftige) Smart Cities, die Klimaziele erreichen müssen. Tankstellen sind als Drehpunkte der Mobilität wichtige Infrastruktur und eignen sich hervorragend dazu, ihr Portfolio zukunftsweisend an die Herausforderungen des Mobilitätswandels und den gestiegenen Bedarf an Convenience zu erweitern. MYFLEXBOX ebnet diesen Weg mit einer innovativen City-Infrastrukturlösung.

Über die BK Benzin-Kontor AG

Die BK Benzin-Kontor AG bietet an 35 Tankstellen in Südbayern preiswerte Kraftstoffe in hoher Qualität an. Ganz nach ihrem Motto „Freies Unternehmertum“ agiert sie dabei unabhängig von den großen Mineralölgesellschaften. Von Großmehring oder Berchtesgaden über Sonthofen bis nach Deggendorf: Die BK-Tankstellen finden sich in ganz Südbayern als lokale und regionale Institution. Neben attraktiven Shops und Waschanlagen bieten viele Stationen auch E-Ladesäulen und alternative Kraftstoffe an. (Stand: Februar 2023).

Über MYFLEXBOX

MYFLEXBOX ist ein Smart City-Unternehmen mit dem Ziel, europaweit den CO2-Ausstoß auf der letzten Meile, verursacht durch erfolglose Haustürzustellungen und Verkehrschaos der Zustelldienste in den Städten zu minimieren. Endkund:innen können mit MYFLEXBOX 24/7 bequem und kontaktlos Pakete sowie Waren empfangen, versenden und retournieren. Seit der Gründung 2018 hat sich der Last Mile-Spezialist zum größten anbieterunabhängigen Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum etabliert. Die Paketstationen punkten als effiziente 24-Stunden-Alternative zu klassischen Paketshops und unterstützen den Megatrend Out-of-Home-Delivery.

