Brezina und Kinderfreunde: Überraschungsbesuch in der Kinderstation der Klinik Ottakring

Na sowas: Weihnachtsgeschenke im Februar?

weil es Geschenke nicht nur zu Weihnachten geben sollte, haben Thomas Brezina und die Wiener Kinderfreunde heute die kleinsten Patient*innen der Klinik Ottakring mit vielen Büchern besucht.

Der üblicherweise weihnachtliche Besuch musste krankheitsbedingt im Dezember abgesagt werden. „Auf dieses Zusammentreffen mit Kindern und Jugendlichen in der Klinik Ottakring freue ich mich Jahr für Jahr ganz besonders. Großartig, dass es von dem bewundernswerten Team in der Kinderabteilung jetzt nachträglich ermöglicht wurde“, erklärte der bekannte Buchautor und Fernsehmoderator, der heuer wieder jedes Krankenzimmer in den Pavillons der kinderinternen Station der Klinik Ottakring besuchen durfte. Die Bücher, die er den Kindern bringt, wurden von den Verlagen G & G, Joppy und edition a zur Verfügung gestellt.

Auch einige Mitarbeiter*innen baten den beliebten Autor, der schon seit einigen Jahren auch mit Büchern für Erwachsene Erfolg hat, um ein Autogramm oder Selfie. „Thomas Brezina besucht uns nun schon seit 27 Jahren. Über den Besuch freuen sich die Kinder sehr. Wenn Thomas an ihr Krankenbett kommt und sich mit ihnen unterhält, gibt es immer leuchtende Augen. Wir bedanken uns für die langjährige Treue und die unvergesslichen Stunden für unsere Kinder und ihre Eltern“, betont Margarethe Maurer, Bereichsleiterin Pflege der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde der Klinik Ottakring.

„Seit der Gründung der Kinderfreunde im Jahr 1908 ist Leseförderung ein wichtiger Bildungsauftrag für uns. Diese schöne gemeinsame Aktion mit Thomas Brezina ist das Highlight unserer alljährlichen Weihnachtsbuchaktion, die es seit den frühen 1950er Jahren gibt“, so NRAbg Christian Oxonitsch, der Vorsitzende der Wiener Kinderfreunde. Dass die Überraschung diesmal nicht vor Weihnachten sondern im Februar stattfand, störte heute niemand.

Mit freundlichen Grüßen

Michaela Müller-Wenzel

WIENER KINDERFREUNDE

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 (01) 401 25 - 20060

michaela.mueller-wenzel@wien.kinderfreunde.at

www.wien.kinderfreunde.at www.wienerkinderfreunde-aktiv.at

ZVR.: 493711481

Datenschutzerklärung: https://kinderfreunde.at/datenschutz/landesorganisation-wien