Dachgleiche für Leo & Leyla | 1020 Wien

im gefragten Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnhof, in 1020 Wien, wurde am Donnerstag, 16. Februar 2023, die Dachgleiche des Wohnbauprojekts „Leo und Leyla“ gefeiert. Am Standort Taborstraße 119 errichtet das Österreichische Siedlungswerk (ÖSW-AG) als Bauherr in Zusammenarbeit mit der KIBB Immobilien GmbH als Generalplaner und der Strabag AG als Generalunternehmer 54 preiswerte Wohnungen mit gedeckelter Miete sowie vier freifinanzierte Büroflächen.

